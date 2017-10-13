Псевдосвященник нацбатальона отправил Порошенко в ад

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Киев, 13 октября. «Капеллан» непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) в ВСУ и Нацгвардии, активно поддерживающей антироссийскую риторику властей страны, «отправил в ад» президента Петра Порошенко за нежелание начать вести «победоносную войну» с Россией.

На своей странице в Facebook Чмель обвинил украинскую власть в отказе вести «победоносную войну» с Россией. Как утверждает «капеллан», Порошенко, Аваков и Турчинов «украли победу» у солдат, поэтому «из-за саботажа российско-украинской войны» они отправятся прямо в преисподнюю. Кроме того, Чмель утверждает, что «убийство собственных граждан в Донбассе — это «воля божья».

Он также призвал президента Украины Петра Порошенко, секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка и главу МВД Украины Арсена Авакова «покаяться».

Сообщение псевдосвященника поразило соцсети. «Ну что за личность такая?! Прямо диагноз, а не священник!», «а за войну со своим народом сделает их святыми», «какой у них Ад в головах», — пишут в Twitter.

А за войну со своим народом сделает их святыми — Марина Родионова (@kabel1962) October 13, 2017

Ну что за личность такая?! Прямо диагноз, а не священник! — Павел (@novikovpavel83) October 13, 2017

Какой у них Ад в головах. — Vitaliy RF (@Prioritetnik) October 9, 2017

«Что ж за священник такой, который за войну? Там уже и церковь с обратным знаком?», — поразился Владимир Мерко в Facebook. «Как же он жаждет крови!!! И это священник???!!!», — ужасается Наталья Полетаева.