Сегодня в Сети: 54 часа Крымского моста за минуту, семейные тайны Аршавина, пятница, 13-е

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Сегодня в Интернете, 13 октября. 54-часовая операция по транспортировке и установке автодорожной арки Крымского моста за одну минуту. Бросила или не бросила Андрея Аршавина жена — вот в чем вопрос. Пятница, 13-е — не так страшен черт, как его малюют. Актуальные темы пятницы в обзоре Федерального агентства новостей.

Стройка века: 54 часа за одну минуту

Завершена уникальная операция по транспортировке и закреплению на фарватерных опорах автомобильного пролета «стройки века» — моста через Керченский пролив, который свяжет Крым с Краснодарским краем. О том, как проходила уникальная операция, рассказывает и показывает «сам» Крымский мост, у которого есть собственные аккаунты в социальных сетях.

Публикуем записи, фотографии и видеоролики от имени Крымского моста за последние сутки, а также комментарии к ним.

«Транспортировка и установка моей автодорожной арки. 54 часа морской операции за минуту», — «пишет» Крымский мост.

Транспортировка и установка моей автодорожной арки. 54 часа морской операции за минуту ;) #ждеммост #стройкавека pic.twitter.com/IxGb0yuJwH — Крымский мост (@Krymsky_bridge) October 13, 2017

«Создатели видеоролика уместили 54 часа морской операции по установке второй арки Крымского моста в одну минуту», — комментирует пользователь Ольга Носова.

Создатели видеоролика уместили 54 часа морской операции по установке второй арки Крымского моста в 1 минуту. Сегодня, 13 октября, под новой… — Ольга Носова (@OlgaNosowa) October 13, 2017

«Арка закреплена! Операция выполнена с опережением плана... Если коротко: все идеально и даже лучше», — пишут авторы аккаунта.

Арка закреплена! Операция выполнена с опережением плана... Если коротко: всё идеально и даже лучше :) #ждеммост #стройкавека pic.twitter.com/S4XsQ3pz8A — Крымский мост (@Krymsky_bridge) October 13, 2017

«Первые сухогрузы пошли. Теперь приветствую их двумя арками», — «улыбается» мост.

(Отметим, в полдень пятницы судоходство в Керчь-Еникальском канале возобновилось в обычном режиме — на 18 часов раньше запланированного срока).

Семейные тайны Андрея Аршавина

Пользователи соцсетей продолжают бурно обсуждать новость, что знаменитый российский футболист Андрей Аршавин расстался с женой Алисой Казьминой, с которой он заключил официальный союз около года назад, оставив после девятилетней совместной жизни гражданскую супругу Юлию Барановскую с тремя детьми.

Алиса Казьмина бросила Андрея Аршавина: Стало известно, что Алиса Казьмина и Андрей Аршавин расстались. — acuwl (@acuwl) October 13, 2017

По информации изданий, следящих за светской хроникой, инициатором развода стала Алиса Казьмина, которая устала от измен мужа.

Андрей Аршавин расстался с супругой?



СМИ сообщают новость о разрыве пары!

Подробности: https://t.co/kwEUcpGui9#АндрейАршавин pic.twitter.com/TTzEoCUkiA — Love Radio (@LoveRadioRu) October 13, 2017

Журналисты выяснили, что Казьмина уже якобы не живет с мужем, хотя у них есть общая дочь Есеня, которой еще нет и года. Первоначально Казьмина написала об окончании брака с Аршавиным в своем Instagram, но потом, устав отбиваться от непрошенных комментаторов и любителей позлословить, сначала опровергла эту информацию (по ходу дела обсуждая успехи маленькой дочки), написав, что слухи о ее разводе «неправда», а потом и вовсе закрыв свой аккаунт от посторонних.

«Аршавин красавчик, не разменивается по мелочам», — оценил слухи о знаменитом футболисте один из пользователей

«Супруга Аршавина ушла от него из-за измены», — утверждает Twitter фанатов футболиста.

Супруга Аршавина ушла от него из-за изменыhttps://t.co/C1w64wKHrW — Андрей Аршавин 100% (@arshavin_news) October 12, 2017

Ну, а что в звездной семье происходит на самом деле, пока остается тайной.

Ну и, наконец, пятница, 13-е.

Да, сегодня вторая и последняя в 2017 году пятница, 13-е. «Черная пятница» связана с различными мистическими страхами, суевериями и предрассудками. Впрочем, судя по спокойному тону сообщений в Twitter по поводу этой даты, похоже, сегодня (во всяком случае на 18 часов) ничего экстраординарного и мистического в мире не произошло.

Пятница 13-го,обожаю — Kara (@Karacloseit) October 13, 2017

ПЯТНИЦА 13 - прекрасный день — ☄️ринн ☄️ (@CatherineVate) October 13, 2017

Пятница 13 дала о себе знать — граф ясень (@MartanYasen) October 13, 2017

Ой, Внатуре же, сегодняж пятница 13 — ▲F1ler▲ (@Morgantinos) October 13, 2017

Подробнее о том, чем славна (или, наоборот, опасна) пятница, 13-е, и что в этот день делать не рекомендуется, читайте в материале Федерального агентства новостей.