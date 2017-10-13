Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
ПАСЕ о «требовании» подать в суд на РФ: Делегация Украины обладает живой фантазией
#Соцсети
Сегодня в Сети: 54 часа Крымского моста за минуту, семейные тайны Аршавина, пятница, 13-е
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сегодня в Сети: 54 часа Крымского моста за минуту, семейные тайны Аршавина, пятница, 13-е

    18:55  13 Октября 2017
    98

    Сегодня в Сети: 54 часа Крымского моста за минуту, семейные тайны Аршавина, пятница, 13-е

    Сегодня в Интернете, 13 октября. 54-часовая операция по транспортировке и установке автодорожной арки Крымского моста за одну минуту. Бросила или не бросила Андрея Аршавина жена — вот в чем вопрос. Пятница, 13 — не так страшен черт, как его малюют. Актуальные темы пятницы в обзоре Федерального агентства новостей.

    Стройка века: 54 часа за одну минуту

    Завершена уникальная операция по транспортировке и закреплению на фарватерных опорах автомобильного пролета «стройки века» — моста через Керченский пролив, который свяжет Крым с Краснодарским краем. О том, как проходила уникальная операция, рассказывает и показывает «сам» Крымский мост, у которого есть собственные аккаунты в социальных сетях.

    Публикуем записи, фотографии и видеоролики от имени Крымского моста за последние сутки, а также комментарии к ним.

    «Транспортировка и установка моей автодорожной арки. 54 часа морской операции за минуту», — «пишет» Крымский мост.

    «Создатели видеоролика уместили 54 часа морской операции по установке второй арки Крымского моста в одну минуту», — комментирует пользователь Ольга Носова.

    «Арка закреплена! Операция выполнена с опережением плана... Если коротко: все идеально и даже лучше», — пишут авторы аккаунта.

    «Первые сухогрузы пошли. Теперь приветствую их двумя арками», — «улыбается» мост.

    (Отметим, в полдень пятницы судоходство в Керчь-Еникальском канале возобновилось в обычном режиме — на 18 часов раньше запланированного срока).

    Семейные тайны Андрея Аршавина

    Пользователи соцсетей продолжают бурно обсуждать новость, что знаменитый российский футболист Андрей Аршавин расстался с женой Алисой Казьминой, с которой он заключил официальный союз около года назад, оставив после девятилетней совместной жизни гражданскую супругу Юлию Барановскую с тремя детьми.

    Сегодня в Сети: 54 часа Крымского моста за минуту, семейные тайны Аршавина, пятница 13-е

    По информации изданий, следящих за светской хроникой, инициатором развода стала Алиса Казьмина, которая устала от измен мужа.

    Журналисты выяснили, что Казьмина уже якобы не живет с мужем, хотя у них есть общая дочь Есеня, которой еще нет и года. Первоначально Казьмина написала об окончании брака с Аршавиным в своем Instagram, но потом, устав отбиваться от непрошенных комментаторов и любителей позлословить, сначала опровергла эту информацию (по ходу дела обсуждая успехи маленькой дочки), написав, что слухи о ее разводе «неправда», а потом и вовсе закрыв свой аккаунт от посторонних.

    Сегодня в Сети: 54 часа Крымского моста за минуту, семейные тайны Аршавина, пятница 13-е

    «Аршавин красавчик, не разменивается по мелочам», — оценил слухи о знаменитом футболисте один из пользователей

    «Супруга Аршавина ушла от него из-за измены», — утверждает Twitter фанатов футболиста.

    Ну, а что в звездной семье происходит на самом деле, пока остается тайной.

    Ну и, наконец, пятница, 13-е.

    Да, сегодня вторая и последняя в 2017 году пятница, 13-е. «Черная пятница» связана с различными мистическими страхами, суевериями и предрассудками. Впрочем, судя по спокойному тону сообщений в Twitter по поводу этой даты, похоже, сегодня (во всяком случае на 18 часов) ничего экстраординарного и мистического в мире не произошло.

    Подробнее о том, чем славна (или, наоборот, опасна) пятница, 13-е, и что в этот день делать не рекомендуется, читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Автор: Алексей Громов
    #аршавин #соцсети #пятница 13
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 5334

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        65082

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24548

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6278

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        54212
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        16:37   13 Октября 2017
        289
        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        15:11   13 Октября 2017
        202
        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        14:54   13 Октября 2017
        1053
        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        12:10   13 Октября 2017
        2494