Сегодня в Сети: 54 часа Крымского моста за минуту, семейные тайны Аршавина, пятница, 13-е
Сегодня в Интернете, 13 октября. 54-часовая операция по транспортировке и установке автодорожной арки Крымского моста за одну минуту. Бросила или не бросила Андрея Аршавина жена — вот в чем вопрос. Пятница, 13-е — не так страшен черт, как его малюют. Актуальные темы пятницы в обзоре Федерального агентства новостей.
Стройка века: 54 часа за одну минуту
Завершена уникальная операция по транспортировке и закреплению на фарватерных опорах автомобильного пролета «стройки века» — моста через Керченский пролив, который свяжет Крым с Краснодарским краем. О том, как проходила уникальная операция, рассказывает и показывает «сам» Крымский мост, у которого есть собственные аккаунты в социальных сетях.
Публикуем записи, фотографии и видеоролики от имени Крымского моста за последние сутки, а также комментарии к ним.
«Транспортировка и установка моей автодорожной арки. 54 часа морской операции за минуту», — «пишет» Крымский мост.
«Создатели видеоролика уместили 54 часа морской операции по установке второй арки Крымского моста в одну минуту», — комментирует пользователь Ольга Носова.
«Арка закреплена! Операция выполнена с опережением плана... Если коротко: все идеально и даже лучше», — пишут авторы аккаунта.
«Первые сухогрузы пошли. Теперь приветствую их двумя арками», — «улыбается» мост.
(Отметим, в полдень пятницы судоходство в Керчь-Еникальском канале возобновилось в обычном режиме — на 18 часов раньше запланированного срока).
Семейные тайны Андрея Аршавина
Пользователи соцсетей продолжают бурно обсуждать новость, что знаменитый российский футболист Андрей Аршавин расстался с женой Алисой Казьминой, с которой он заключил официальный союз около года назад, оставив после девятилетней совместной жизни гражданскую супругу Юлию Барановскую с тремя детьми.
По информации изданий, следящих за светской хроникой, инициатором развода стала Алиса Казьмина, которая устала от измен мужа.
Журналисты выяснили, что Казьмина уже якобы не живет с мужем, хотя у них есть общая дочь Есеня, которой еще нет и года. Первоначально Казьмина написала об окончании брака с Аршавиным в своем Instagram, но потом, устав отбиваться от непрошенных комментаторов и любителей позлословить, сначала опровергла эту информацию (по ходу дела обсуждая успехи маленькой дочки), написав, что слухи о ее разводе «неправда», а потом и вовсе закрыв свой аккаунт от посторонних.
«Аршавин красавчик, не разменивается по мелочам», — оценил слухи о знаменитом футболисте один из пользователей
«Супруга Аршавина ушла от него из-за измены», — утверждает Twitter фанатов футболиста.
Ну, а что в звездной семье происходит на самом деле, пока остается тайной.
Ну и, наконец, пятница, 13-е.
Да, сегодня вторая и последняя в 2017 году пятница, 13-е. «Черная пятница» связана с различными мистическими страхами, суевериями и предрассудками. Впрочем, судя по спокойному тону сообщений в Twitter по поводу этой даты, похоже, сегодня (во всяком случае на 18 часов) ничего экстраординарного и мистического в мире не произошло.
Подробнее о том, чем славна (или, наоборот, опасна) пятница, 13-е, и что в этот день делать не рекомендуется, читайте в материале Федерального агентства новостей.