Володин посетит Сирию по приглашению парламента страны

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Санкт-Петербург, 13 октября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетит Сирию по приглашению парламента республики, сделанного председателем Народного совета САР Хамудом Юсеф Ас-Саббахом в ходе встречи в Петербурге.

Глава сирийского парламента подчеркнул, что принять российскую делегацию в Сирии будет честью для Дамаска, это будет способствовать укреплению отношений между законодательными органами двух стран.

«Спасибо за приглашение, мы его принимаем и обязательно согласуем время для поездки, для того чтобы встретиться еще раз у вас, в Сирии», — сказал Володин.

По словам председателя Госдумы, во встрече в Сирии могут также принять участие и представители парламентов стран Европы, сообщает «Парламентская газета». «Это однозначно принесет пользу в деле борьбы с терроризмом», — считает Володин.