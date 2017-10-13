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Володин посетит Сирию по приглашению парламента страны
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    Володин посетит Сирию по приглашению парламента страны

    18:25  13 Октября 2017  /обновлено: 18:33  13 Октября 2017
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    Володин посетит Сирию по приглашению по приглашению парламента страны

    Санкт-Петербург, 13 октября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетит Сирию по приглашению парламента республики, сделанного председателем Народного совета САР Хамудом Юсеф Ас-Саббахом в ходе встречи в Петербурге.

    Глава сирийского парламента подчеркнул, что принять российскую делегацию в Сирии будет честью для Дамаска, это будет способствовать укреплению отношений между законодательными органами двух стран.

    «Спасибо за приглашение, мы его принимаем и обязательно согласуем время для поездки, для того чтобы встретиться еще раз у вас, в Сирии», — сказал Володин.

    По словам председателя Госдумы, во встрече в Сирии могут также принять участие и представители парламентов стран Европы, сообщает «Парламентская газета». «Это однозначно принесет пользу в деле борьбы с терроризмом», — считает Володин.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #сирия #госдума #володин
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