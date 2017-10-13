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Новости Сирии
Минобороны РФ «обкатывает» в Сирии новейший бронеразведчик «Аргус»
Новости Сирии
Минобороны РФ «обкатывает» в Сирии новейший бронеразведчик «Аргус»
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    Минобороны РФ «обкатывает» в Сирии новейший бронеразведчик «Аргус»

    18:10  13 Октября 2017
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    В Сирии начались испытания новейшего бронеразведчика «Аргус»

    Москва, 13 октября. Бронированный разведчик ПРП-4А «Аргус» недавно начал поступать на вооружение в российскую армию и сейчас проходит «обкатку» в реальных боевых условиях.

    По оценке экспертов, «Аргус» стал воплощением пожеланий многих разведчиков Вооруженных сил России. Бронемашина с запасом хода на 550 километров обладает высокой проходимостью и приличной скоростью — до 65 километров в час. В довесок к этому она способна вплавь преодолевать водные преграды.

    Подвижный разведывательный пункт «Аргус» несет на борту пулемет ПКТМ калибра 7,62, но это не главное его оружие. Бронеразведчик способен вести наблюдение за местностью с помощью современной радиолокационной станции РЛС 1Л-120-1, которая засекает цели в дождь, снегопад, метель и даже в специально установленных дымовых завесах. Станция определяет координаты противника и наводит на него артиллерию. Одиночный террорист будет замечен на дистанции до 7 километров, координаты вражеского танка станут известны уже за 16 километров.

    Тепловизор и прибор ночного времени помогут разведчикам ориентироваться даже в условиях ограниченной видимости. «Аргус» способен поддерживать связь с командным пунктом на расстоянии в 50 километров, причем не только в статичном положении, но и в движении.

    Специальная аппаратура фиксирует все полученные разведданные, оперативно их обрабатывает  и передает в командный пункт.

    На новейшем бронеразведчике появилась новинка от российского ОПК — система подавления высокоточного оружия «Штора», комплект защитных экранов спасет экипаж от огня противника, маскировочная сеть и система постановки дымов укроют от глаз боевиков.

    Эксперты считают, что в данный момент машина показала свои характеристики и достоинства только на полигонах и испытаниях, но реальные боевые действия в Сирии позволят выявить все недостатки и внести необходимые изменения.

    В Сирии начались испытания новейшего бронеразведчика «Аргус»

     

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #минобороны рф #аргус #бронеразведчик #обкатка #прп-4
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