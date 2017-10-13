Главные новости 13 октября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 13 октября.

Американские наемники в Сирии не могут вернуться домой, Госдепартамент ни в чем им не помогает, а SDF, за которых они воевали, арестовали их по обвинению в госизмене и продаже оружия боевикам ИГ1. Госдеп бросил в Сирии без помощи американских наемников, пытавшихся вернуться домой.

США создают комплексы мгновенного глобального удара. Об этом заявил сегодня представитель Минобороны РФ Александр Емельянов. Мечтам Пентагона не суждено сбыться: Рожин рассказал, чем РФ ответит на глобальный удар США.

Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский рассказал о состоянии современной Европы. Сатановский «поставил диагноз» Европе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon Go. «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ.

«Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама; ИГ использует для снабжения своих отрядов лодки и паромы; САА при поддержке ВКС РФ заняла мост и развилку Аль-Маядине. Сирия новости 13 октября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама; ИГ использует для снабжения своих отрядов лодки и паромы.

САА при поддержке ВКС РФ заняла высоты вокруг города Эль-Карьятейн и окружила ИГ, под ударами ВВС международной коалиции погибло 15 мирных жителей Ракки, 100 боевиков оппозиции сложили оружие и сдались САА в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия итоги за сутки на 13 октября 06.00: САА при поддержке ВКС РФ окружила ИГ в Эль-Карьятейне, 15 мирных жителей Ракки убито ударами ВВС коалиции.

Специалисты Пентагона уже приступили к разработке перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают последние события в Сан-Франциско, где со здания закрытого консульства РФ американский Госдеп снял флаги России. Соцсети остро отреагировали на снятие флагов России с закрытого консульства в США.

Вашингтон считает законным снятие флагов с дипломатических объектов России в Сан-Франциско, заявила журналистам в ходе регулярного брифинга представитель Госдепартамента Хезер Науэрт. Спустили с уважением: Госдеп назвал законным снятие флагов с российских дипобъектов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение, принятое Парламентской ассамблеей Совета Европы в отношении украинского закона об образовании, не стало для Киева ни победой, ни поражением. Глава МИД Украины прокомментировал решение ПАСЕ по закону об образовании.

1 Организация запрещена на территории РФ.