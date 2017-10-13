Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
ПАСЕ о «требовании» подать в суд на РФ: Делегация Украины обладает живой фантазией
Общество
Главные новости 13 октября
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Главные новости 13 октября

    19:00  13 Октября 2017
    95

    Главные новости 13 октября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 13 октября.

    Американские наемники в Сирии не могут вернуться домой, Госдепартамент ни в чем им не помогает, а SDF, за которых они воевали, арестовали их по обвинению в госизмене и продаже оружия боевикам ИГ1. Госдеп бросил в Сирии без помощи американских наемников, пытавшихся вернуться домой.

    США создают комплексы мгновенного глобального удара. Об этом заявил сегодня представитель Минобороны РФ Александр Емельянов. Мечтам Пентагона не суждено сбыться: Рожин рассказал, чем РФ ответит на глобальный удар США.

    Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский рассказал о состоянии современной Европы. Сатановский «поставил диагноз» Европе.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon Go. «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ.

    «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама; ИГ использует для снабжения своих отрядов лодки и паромы; САА при поддержке ВКС РФ заняла мост и развилку Аль-Маядине. Сирия новости 13 октября 07.00: «Хайят Тахрир аш-Шам» укрепляется в провинции Хама; ИГ использует для снабжения своих отрядов лодки и паромы.

    САА при поддержке ВКС РФ заняла высоты вокруг города Эль-Карьятейн и окружила ИГ, под ударами ВВС международной коалиции погибло 15 мирных жителей Ракки, 100 боевиков оппозиции сложили оружие и сдались САА в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия итоги за сутки на 13 октября 06.00: САА при поддержке ВКС РФ окружила ИГ в Эль-Карьятейне, 15 мирных жителей Ракки убито ударами ВВС коалиции.

    Специалисты Пентагона уже приступили к разработке перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ.

    Пользователи социальных сетей активно обсуждают последние события в Сан-Франциско, где со здания закрытого консульства РФ американский Госдеп снял флаги России. Соцсети остро отреагировали на снятие флагов России с закрытого консульства в США.

    Вашингтон считает законным снятие флагов с дипломатических объектов России в Сан-Франциско, заявила журналистам в ходе регулярного брифинга представитель Госдепартамента Хезер Науэрт. Спустили с уважением: Госдеп назвал законным снятие флагов с российских дипобъектов.

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение, принятое Парламентской ассамблеей Совета Европы в отношении украинского закона об образовании, не стало для Киева ни победой, ни поражением. Глава МИД Украины прокомментировал решение ПАСЕ по закону об образовании.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #новости #дайджест
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 5333

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        65064

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24548

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6278

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        54212
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        16:37   13 Октября 2017
        285
        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        15:11   13 Октября 2017
        202
        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        14:54   13 Октября 2017
        1048
        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        12:10   13 Октября 2017
        2492