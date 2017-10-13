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Сирия, 13 октября. САА и ВКС РФ перекрыли пути поставок террористов вблизи города Дейр эз-Зор. Боевики «Ан-Нусры»*** обстреливают жилые дома в районе Западной Гуты Дамаска. Заминированный мотоцикл взорвался в западной части Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят авиаудары по военным объектам ИГ1 в провинции Дейр эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели воздушную атаку позиций исламистов в Западной Гуте Дамаска; захватили склад боеприпасов в восточной части провинции Хомс.

«Исламское государство»: полностью утратило деревню Хатла и развязку Аль-Хальбия к северо-востоку от Дейр эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла жилые дома в деревне Харфа на западе провинции Дамаск; ведет бои с САА в кварталах Джобар и Айн-Тарма в Восточной Гуте; потеряла нескольких боевиков ранеными при взрыве заминированного мотоцикла на западе Идлиба.

Курды: уничтожили 14 террористов ИГ в городе Ракка; отступают в провинции Киркук в Ираке.

Провинция Дамаск

На территории Западной Гуты Дамаска возобновились боестолкновения между силами САР и радикалами вооруженной оппозиции. Информационное агентство Damascus Now сообщает о том, что сирийские ВВС нанесли авиаудары по позициям боевиков в окрестностях населенных пунктов Мугр Аль-Мир, Аз-Зухр Аль-Асвад и Бейт Джинн. В то же время артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) вели обстрел укрепрайонов исламистов. Никакой информации о нанесенном боевикам уроне пока не поступало. За несколько часов до этого радикалы, отряды которых дислоцируются вблизи Бейт Джинна, обстреляли жилые дома в деревне Харфа из крупнокалиберных пулеметных установок.

Между тем военный источник в сети Facebook (syrianArabAramy) сообщает о новых вооруженных столкновениях между группировками «Джебхат Ан-Нусра»1 и «Файлак Ар-Рахман» с одной стороны и подразделениями правительственной армии с другой в кварталах Джобар и Айн-Тарма в районе Восточной Гуты. О потерях противников не сообщалось.

Провинция Хомс

По информации Twitter-канала (haidarrazoq), Сирийской арабской армии (САА) удалось взять под контроль крупный склад боеприпасов террористической группировки «Исламское государство» к востоку от населенного пункта Джубб Аль-Джарра. Сообщается, что в хранилище находились более ста видов различных материалов, используемых для производства взрывчатки. Напомним, в начале недели террористы ИГ покинули данные территории и бежали в районы, подконтрольные боевикам вооруженной оппозиции. Напомним, территории «Акербатского котла» были полностью зачищены от ИГИЛовцев при помощи российской авиации.

Провинция Дейр эз-Зор

Подразделения САР при поддержке российских ВКС продолжают наступать на опорные пункты «Исламского государства»1 вблизи города Меядин. Согласно сведениям агентства новостей Al Masdar News, террористическая организация увеличила число снайперов на окраине населенного пункта.

Параллельно с наступлением в районе Меядина войска Башара Асада вместе с ополченцами-шиитами планомерно продвигаются на левом берегу реки Евфрат. Как сообщает военный источник на своей странице в Twitter (najlaaalsadi), после массированных воздушных атак ВКС РФ правительственные силы и их союзники полностью освободили деревню Хатла, а также развязку Аль-Хальбия вблизи населенного пункта Салихия к северо-востоку от Дейр эз-Зора. Также данную информацию подтверждает и Twitter-канал (watanisy). Таким образом, пролегающие через Евфрат пути снабжения террористов, дислоцирующихся севернее столицы провинции, были перерезаны.

Провинция Даръа

Новостное агентство Damascus Now сообщает о новых обстрелах со стороны исламистов вооруженной оппозиции в квартале Аль-Кашиф в городе Даръа. В результате артиллерийских ударов были убиты трое мирных жителей. Пока неизвестно, был ли открыт огонь радикалами коалиции «Тахрир Аш-Шам» или боевиками Сирийской свободной армии** (ССА). Напомним, в провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда действует режим прекращения огня между «умеренной оппозицией» и Сирийской арабской армией. В отношении «Ан-Нусры» перемирие, однако, не действует.

Провинция Идлиб

Несколько боевиков антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» получили ранения в результате взрыва заминированного мотоцикла у блокпоста коалиции в районе населенного пункта Абу Ад-Духур на востоке региона. Об этом сообщает информационный портал Damascus Now. На данный момент неизвестно, какое из террористических формирований несет ответственность за теракт. Однако местные активисты убеждены, что вина за организацию взрыва лежит на террористах «Исламского государства». Напомним, на границе между провинциями Хама и Идлиб дислоцируются отряды ИГИЛ1, бежавшие из «Акербатского котла».

Провинция Ракка

Как сообщает информационное агентство ADAR Press, бойцы Сирийской демократической армии (SDF) нейтрализовали 14 террористов «Исламского государства» недалеко от здания национальной больницы и спортивного стадиона. Кроме того, по информации курдского источника более 50 гражданских лиц, используемых ИГИЛовцами как живой щит, были эвакуированы из района боевых действий. Напомним, большая часть административного центра провинции находится под контролем курдских войск, однако радикалы ИГ все же отказались сдать свои позиции добровольно и продолжают оказывать упорное сопротивление силам SDF и Отрядам народной самообороны (YPG).

Ирак

Один из командиров Сил народной мобилизации в интервью новостному порталу Damascus Now сообщил об отступлении курдов из района населенного пункта Тузкурту, после чего вооруженные силы Ирака взяли под контроль данные территории. Напомним, командование иракской армии отрицает сообщения о начале антикурдской военной операции в провинции Киркук, тем не менее несколько поселений уже перешли под контроль правительственных войск. Кроме того, Twitter-канал (SonKaleTurkiye2) опубликовал видеозапись, на которой запечатлено как военнослужащие ВС Ирака снимают курдский флаг на одном из контрольно-пропускных пунктов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)