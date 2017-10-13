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Посол РФ в Швеции рассказал о беспрецедентном уровне русофобии в королевстве
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    Посол РФ в Швеции рассказал о беспрецедентном уровне русофобии в королевстве

    18:01  13 Октября 2017
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    Посол РФ в Швеции рассказал о беспрецедентном уровне русофобии в королевстве

    Стокгольм, 13 октября. Посол России в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что русофобия в королевстве достигла беспрецедентного уровня. Об этом говорится в статье российского дипломата под названием «Пора установить мир между Россией и Швецией», которая была опубликована в шведском издании Dagens Industri.

    «Никогда раньше не ощущал такого уровня русофобии в Швеции. Думаю, настало время заключить мир не только на поле боя, но и в головах», — пишет посол.

    По его словам, в настоящее время в Швеции стало нормой постоянно говорить о «российской угрозе» и демонизировать Москву. Посол выразил мнение, что как бы Россия ни поступила, западные политики все равно будут «талдычить о ее вине».

    Татаринцев сравнил нынешнюю ситуацию с напряженностью в отношениях между Стокгольмом и Москвой, которая существовала в 1970-х и 1980-х годах. При этом Россия с того момента заметно изменилась, сделав огромный шаг вперед в плане открытости и демократии, однако шведская точка зрения в отношении России осталась прежней.

    Завершая свою статью, посол пожелал, чтобы парламентские выборы, которые состоятся в Швеции в сентябре 2018 года, проводились «в соответствии со славными традициями шведской демократии независимо от пресловутого внешнего влияния и без использования грязных технологий». Кроме того, Татаринцев выразил надежду, что нынешнее поколение шведских политиков не будет следовать стереотипам и откроет новую главу в двусторонних отношениях России и Швеции.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #москва #швеция #посол #стокгольм #татаринцев
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