Нацбанк Украины ввел табу на российские деньги с видами Крыма

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Киев, 13 октября. Национальный банк Украины отреагировал на выпуск новой купюры номиналом 200 рублей в России, запретив банкам и финансовым учреждениям страны проводить любые операции с банкнотами и монетами Центробанка РФ, на которых изображены объекты Крыма.

Напомним на банкноте 200 рублей с лицевой стороны изображен Памятник затопленным кораблям в Севастополе, а на обороте — Херсонес Таврический.

Сообщение о запрете на любые операции с новой купюрой ЦБ РФ появилось сегодня на официальном сайте украинского регулятора. Уточняется, что под запрет попадают купюры, на которых изображены карты, символы, здания, памятники, памятники археологии, архитектуры, истории, а также пейзажи и все другие объекты, «расположенных на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины».

Кроме того, запрет распространяется на деньги с «изображениями, содержащими тексты, касающиеся оккупации РФ административно-территориальных единиц Украины».

Ранее пользователи соцсетей в шутку предложили подарить украинскому президенту Петру Порошенко «200 рублей с Севастополем».

Надо Порошенко двести рублей подарить — Волынский Сергей (@aptimist) October 12, 2017



