САА в Ярмуке начала массированное наступление на ИГ по просьбе ССА

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Дамаск, 13 октября. Правительственные войска Сирии начали наступление на позиции «Исламского государства»1 после обращения со стороны боевиков «Свободной сирийской армии».

Информационный портал «Аль-Масдар» сообщил, что Сирийская арабская армия начала крупномасштабную военную операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которые контролируют район Хаджар аль-Асвад в лагере палестинских беженцев Ярмук.

Часть лагеря занимают боевики еще нескольких вооруженных группировок, включая «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама» считается террористической в ряде стран) и «Ахрар аш-Шам» (группировка присоединилась к альянсу «Свободная сирийская армия»). Данные формирования подписали соглашение о соблюдении режима прекращения огня, однако «воины Халифата» продолжают обстреливать позиции сирийцев.

Командиры оппозиционной «Свободной сирийской армии» обратились к официальному Дамаску с просьбой начать операцию против «Исламского государства». В данный момент неизвестно, примут ли участие «умеренные» боевики в зачистке лагеря Ярмук от террористов «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.