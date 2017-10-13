САА в Ярмуке начала массированное наступление на ИГ по просьбе ССА
Дамаск, 13 октября. Правительственные войска Сирии начали наступление на позиции «Исламского государства»1 после обращения со стороны боевиков «Свободной сирийской армии».
Информационный портал «Аль-Масдар» сообщил, что Сирийская арабская армия начала крупномасштабную военную операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которые контролируют район Хаджар аль-Асвад в лагере палестинских беженцев Ярмук.
Часть лагеря занимают боевики еще нескольких вооруженных группировок, включая «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама» считается террористической в ряде стран) и «Ахрар аш-Шам» (группировка присоединилась к альянсу «Свободная сирийская армия»). Данные формирования подписали соглашение о соблюдении режима прекращения огня, однако «воины Халифата» продолжают обстреливать позиции сирийцев.
Командиры оппозиционной «Свободной сирийской армии» обратились к официальному Дамаску с просьбой начать операцию против «Исламского государства». В данный момент неизвестно, примут ли участие «умеренные» боевики в зачистке лагеря Ярмук от террористов «Исламского государства».
1 Организация запрещена на территории РФ.