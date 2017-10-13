Новый удар по воротам Сирии: Австралия заявила, что США закроют воздушное пространство САР для ВКС РФ

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Провинция Дейр эз-Зор по-прежнему остается наиболее активным полем боевых действий на территории Сирии. В регионе продолжает набирать обороты масштабная военная операция российских ВКС и Сирийской арабской армии (САА) против боевиков «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ). В данный момент союзники сконцентрировались на южном направлении и уже почти полностью охватили оккупированный террористами город Меядин с трех сторон, готовясь непосредственно к штурму. В целом, согласно последним данным Минобороны РФ, от террористических группировок освобождено уже 92% от всей территории Сирии.

Однако успехи армии САР и российской авиационной группы в борьбе с ИГ1 не дают покоя Соединенным Штатам, которые действуют совместно с союзными курдскими отрядами Демократических сил Сирии (SDF) на восточном берегу Евфрата и рассчитывают первыми «освободить» расположенные здесь крупнейшие нефтеносные районы страны. Ранее представители международной коалиции, возглавляемой США, уже заявляли, что намерены любой ценой не допустить высадки сирийских подразделений на левый берег реки. Тем не менее благодаря российским специалистам переправа была налажена, и правительственные силы все-таки закрепились на той стороне Евфрата.

Вашингтон и его союзники, однако, по-прежнему не оставляют попыток сорвать наступление САА и ВКС РФ. Так, некоторые западные и прозападные аналитики, многие из которых признают российскую боевую авиацию главным двигателем наступления против ИГ, отмечают высокую вероятность того, что Соединенные Штаты в скором времени закроют воздушное пространство над отдельными районами Сирии для самолетов ВКС РФ. Об этом, в частности, в интервью журналистам заявил австралийский военный эксперт Ричард Фрэнк. Он утверждает, что со стороны группировки ВС России в САР якобы существует угроза для безопасности курдов. Именно с этой целью, по его словам, проамериканская коалиция будет вынуждена закрыть небо над Дейр эз-Зором. Однако как именно и на каких основаниях Вашингтон сможет это сделать, аналитик не пояснил.

По мнению Александра Асафова, эксперт попросту вдохновился недавней футбольной победой Австралии над Сирией в ходе отборочных этапов Чемпионата мира – 2018. На самом же деле данный прогноз проамерикански настроенных аналитиков — всего лишь очередной вброс в рамках информационной кампании Запада против правительства Башара Асада и России. Об этом независимый журналист и политолог заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

«Может быть он воодушевился футбольной победой и поэтому стал комментировать сирийскую повестку? А если серьезно, то многие западные эксперты время от времени делают подобные весьма бредовые заявления, от этого никуда не денешься. Конечно, я не думаю, что Соединенные Штаты могут выполнить подобную угрозу в данный момент, и трансляция такой угрозы в СМИ, соответственно, беспочвенна».

Такие заявления, считает эксперт, призваны создать видимость того, что Соединенные Штаты все еще имеют огромное влияние в ближневосточном регионе и формируют повестку в рамках сирийского конфликта. Фактически же позиции США в этой части мира серьезно пошатнулись, и сейчас американцы делают все, чтобы восстановить былое положение. Тот же налет имеют и недавние высказывания Дональда Трампа, который взял на себя полномочия решить судьбу ядерной сделки с официальным Тегераном.

«Если детально рассмотреть последние слова Трампа по Ирану, то они также лежат в контексте всех проблем региона и призваны утвердить влияние США на Ближнем Востоке. Таким же образом Соединенные Штаты и дальше продолжат нагнетать обстановку в медийном поле, чтобы изменить ситуацию хотя бы лишь в рамках информационного пространства».

Другая цель подобной политики Вашингтона — помешать развитию мирного урегулирования в Сирии, которое совсем не способствует выполнению ключевых задач США в регионе, считает Александр Асафов. Ради новой волны эскалации конфликта Штаты продолжат искажать реальное положение дел в САР в медиапространстве и использовать тактику провокаций и вбросов.

«Американцы будут и дальше нагнетать обстановку еще и для того, чтобы всячески блокировать любой миротворческий процесс в Сирии. Мы знаем, кстати, что ключевым звеном в этом процессе является именно Россия, которая инициировала переговоры в Астане. Однако что-то я не видел там представителей Австралии, которые, тем не менее, заявляют о какой-то угрозе, якобы исходящей со стороны ВКС РФ».

1 Организация запрещена на территории РФ.