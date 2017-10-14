Сирия, итоги недели: операция ВС Турции в Идлибе, «черная дыра» в Ат-Танфе, штурм Аль-Маядина

Итоги недели

Конец Акербатского котла Террористы «Исламского государства»1 потеряли последнюю область в восточной части провинции Хомс. По сообщению информационного агентства Al-Masdar, в ночь на 7 октября командование Сирийской армии объявило об окончании операции по ликвидации Акербатского котла после того, как правительственные войска освободили от террористов ИГ1 последние населенные пункты в центральной части провинции. Напомним, что операция по зачистке района Акербата началась в середине августа, когда правительственные войска благодаря поддержке российской авиации сумели рассечь основные пути снабжения боевиков ИГИЛ1 в восточной части провинций Хама и Хомс. Кроме того, именно благодаря операции в Акербате стало возможным дальнейшее продвижение сирийской армии под прикрытием российских ВКС к городу Дейр эз-Зор.

Операция в Идлибе На северо-западе провинции Идлиб началась операция турецкой армии совместно с боевиками сирийской оппозиции. В субботу, 7 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности турецких войск начать военную операцию в провинции Идлиб. По данным информационного агентства Reuters, турецкие военные будут действовать на территории сирийской провинции при поддержке ВКС России. Кроме того, против радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» в Идлибе выступит подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) и другие формирования сирийской оппозиции - «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам», «Бригада Султана Мурада».

Штурм Аль-Маядина Правительственные войска совместно с ВКС России продолжают штурм Аль-Маядина – ключевого форпоста «Исламского государства» в 40 километрах юго-восточнее Дейр эз-Зора. Согласно информации Министерства обороны России, террористы оказывают ожесточенное сопротивление. Как заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, вторгшиеся из Ирака иностранные наемники ежедневно пополняют ряды боевиков «Исламского государства» в Аль-Маядине. Уточняется, что боевики ИГИЛ получают оружие, боеприпасы и живую силу с территории Ирака через пограничный город Абу-Кемаль. Из этого населенного пункта боевики также контратакуют позиции сирийской армии на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор. Минобороны сообщает, что ВКС РФ совершают до 150 ударов в сутки по формированиям «Исламского государства», которые пытаются проникнуть в Аль-Маядин. Ситуация в самом Аль-Маядине остается неясной. Сообщается, что сирийская армия заняла территорию старого аэропорта, элеватора и другие позиции западнее и южнее города, а также древнюю цитадель Калаат ар-Рахба – «Замок Милосердия». Некоторые источники сообщают о том, что ИГИЛ отступают из данного района ввиду угрозы окружения правительственными силами. По последним поступающим данным, сирийская армия при поддержке российских ВКС освободила от террористов «Исламского государства» 60% территорий города.

Бои в Хаме В начале недели активизировались бои между сирийской армией и боевиками «Джебхат ан-Нусры»1 на севере провинции Хама. Неожиданным атакам радикалов подвергся район Абу Дали на северо-востоке провинции, расположенный недалеко от стратегической дорожной артерии — так называемой «Дороги жизни» на Алеппо. Террористам удалось отбить у правительственных войск несколько небольших поселений и нанести подразделениям САА значительный урон в численном составе и военной технике. Между тем, отдельные отряды ИГИЛ из Акербата сейчас переместились в другую часть провинции Хама. Согласно сообщениям подконтрольного боевикам ИГ информагентства «Аль-Амак», часть боевиков «Исламского государства», окруженных в районе Акербата, бежала в северную часть провинции и отбила сразу несколько населенных пунктов у боевиков «Джебхат ан-Нусры». После прибытия в район боевых действий подкрепления «Ан-Нусры» боевикам удалось вернуть ряд утраченных деревень. Тем не менее, часть территорий к северу от трассы на Алеппо по-прежнему остается в руках ИГИЛ.

Штурм Ракки Курдская коалиция «Сирийские демократические силы» продолжает при поддержке самолетов международной коалиции во главе с США штурм города Ракка. В понедельник, 9 октября, официальный представитель СДС Талал Сило заявил, что полное освобождение Ракки произойдет в ближайшие дни, и силы коалиции приступили к финальному этапу штурма. 10 октября источники сообщили о переговорах США и курдов с террористами ИГИЛ. Согласно информации агентства Al Manar, ИГИЛовцы отказались сдать позиции без боя, однако по крайней мере 20 боевиков террористической группировки сдались курдам. Покинув свою бывшую «столицу», боевики направились в сторону Дейр эз-Зора для борьбы с правительственной армией.

Бои в Ас-Сухне В восточной части провинции Хомс продолжаются ожесточенные столкновения правительственных войск с мобильными отрядами «Исламского государства». Боевики на протяжении недели пытались прорвать оборону Сирийской арабской армии и ее союзников вблизи высоты Ас-Сарух в районе магистрали М20 близ города Ас-Сухна. В ответ на новые атаки российская авиация провела серию боевых вылетов над пустынными районами, занимаемыми террористами. Как сообщал информационный портал Al Masdar News, после авиаударов российских ВКС местные источники опубликовали несколько фотографий ликвидированных транспортных средств ИГИЛовцев.

Теракт в Дамаске В Дамаске боевики «Исламского государства» совершили тройной теракт. Как сообщает информагентство Damascus Now, боевики устроили взрыв рядом с полицейским участком в районе Аль Фахама. Два террориста-смертника взорвались при попытке проникнуть в здание полиции, третий смертник попытался сбежать, но попал в окружение и привёл взрывное устройство в действие при попытке задержания. По разным данным, в результате действий боевиков был убит от двух до девяти мирных жителей сирийской столицы, еще ряд гражданских лиц получили ранения.

«Черная дыра» Ат-Танфа Тем временем, новые проблемы возникают в южных регионах Сирии. Как сообщает Министерство обороны России, район базы Ат-Танф, подконтрольной США, превратился в «черную дыру», из которой в другие районы Сирии проникают боевики. Так, в начале октября около 600 боевиков выехали из лагеря беженцев «Рукбан», расположенном близ Ат-Танфа, и, проехав через территорию Иорданию, вошли в южную зону деэскалации в провинции Даръа. Военное ведомство уточнило, что прибывшие боевики отобрали гуманитарную помощь, предназначавшуюся для мирного населения, и готовятся сорвать мирный процесс в южных провинциях. Минобороны предупреждает, что всю ответственность за срыв перемирия на юге Сирии будет нести исключительно американская сторона.

1 Организация запрещена на территории РФ.