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Американцы рассказали, что помешает НАТО в случае войны с РФ
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    Американцы рассказали, что помешает НАТО в случае войны с РФ

    18:07  13 Октября 2017
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    Американцы рассказали, что помешает НАТО в случае войны с РФ

    Москва, 13 октября. Вооруженные силы НАТО не смогли бы полноценно вести боевые действия в случае военного конфликта с Россией из-за бюрократии на границах Европы. Так считает полковник ВС США Патрик Эллис.

    По его словам, заполнение одних и тех же документов вручную на каждой границе создает серьезные препятствия для прохождения военной техники. Так, в июле в ходе переброски бронетехники из Германии в Грузию для проведения учений заполнение документов на границах Венгрии, Румынии и Болгарии занимало массу времени.

    «Попасть в Румынию было довольно просто, а вот выехать оттуда было, как ни странно, значительно сложнее. Дело не в непрофессионализме пограничников, просто есть протоколы, которые они обязаны соблюдать. Мы сидели на наших «Страйкерах» полтора часа под палящим солнцем и ждали, пока вручную заполнят необходимые бумаги», — рассказал Эллис изданию Defense One.

    Он пояснил, что трудности возникают из-за того, что за границы отвечают министерства внутренних дел, а за передвижение военных — оборонные ведомства, и даже в случае возникновения военного конфликта никто не отменит данные правила, сообщает РИА Новости.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #россия #сша #нато #европа #границы #бюрократия
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