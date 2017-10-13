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Один из лидеров «Джебхат ан-Нусры» ликвидирован неизвестными в провинции Идлиб
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    Один из лидеров «Джебхат ан-Нусры» ликвидирован неизвестными в провинции Идлиб

    17:25  13 Октября 2017
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    Один из лидеров «Джебхат ан-Нусры» ликвидирован неизвестными в провинции Идлиб

    Идлиб, 13 октября. В провинции Идлиб ликвидировали уже четвертого высокопоставленного командира «Джебхат ан-Нусры».

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, ссылаясь на местные источники, что в провинции Идлиб был ликвидирован один из главарей террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Боевик Мухаммед аль-Маарати, известный под именем Абу Али аль-Джануби, был обнаружен убитым на кладбище в районе населенного пункта Хан-Шейхун.

    Очевидцы сообщают, что командир «Ан-Нусры» был ликвидирован одним выстрелом. Это уже четвертый уничтоженный за неделю высокопоставленный командир группировки. Боевики связывают серию нападений с начавшимся в Хаме противостоянием «Ан-Нусры» с «Исламским государством1» (запрещенная в России террористическая организация).

    Один из лидеров «Джебхат ан-Нусры» ликвидирован неизвестными в провинции Идлиб

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #идлиб #джебхат ан-нусра
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