Один из лидеров «Джебхат ан-Нусры» ликвидирован неизвестными в провинции Идлиб

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Идлиб, 13 октября. В провинции Идлиб ликвидировали уже четвертого высокопоставленного командира «Джебхат ан-Нусры».

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, ссылаясь на местные источники, что в провинции Идлиб был ликвидирован один из главарей террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Боевик Мухаммед аль-Маарати, известный под именем Абу Али аль-Джануби, был обнаружен убитым на кладбище в районе населенного пункта Хан-Шейхун.

Очевидцы сообщают, что командир «Ан-Нусры» был ликвидирован одним выстрелом. Это уже четвертый уничтоженный за неделю высокопоставленный командир группировки. Боевики связывают серию нападений с начавшимся в Хаме противостоянием «Ан-Нусры» с «Исламским государством1» (запрещенная в России террористическая организация).

1 Организация запрещена на территории РФ.