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«Последнее прощай»: Порошенко в восемнадцатый раз простился с Россией в Страсбурге
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    «Последнее прощай»: Порошенко в восемнадцатый раз простился с Россией в Страсбурге

    17:38  13 Октября 2017
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    «Последнее «прощай»: Порошенко в восемнадцатый раз простился с Россией в Страсбурге

    Страсбург, 13 октября. Украинский президент Петр Порошенко открыл в Страсбурге звезду памяти «Небесной сотни» на аллее звезд, в восемнадцатый раз сказав «последнее «прощай» СССР и Российской империи.

    Президент Украины 10 октября на открытии звезды «Небесной сотни» в Страсбурге произнес речь, приуроченную к событиям Евромайдана. Петр Порошенко перепутал даты массовых многомесячных митингов в Киеве, при которых погибли люди, названные позднее «Небесной сотней». По версии Порошенко, события произошли декабре 2014 года.

    «Звезда показывает, насколько Украина важна для Европы и насколько был важен Евромайдан, и насколько нас рады видеть в Европе», — сказал Порошенко, назвав звезду «символом возвращения в Европу», сообщил блогер Анатолий Шарий.

    При этом украинский президент, как тонко подметил видеоблогер Анатолий Шарий, не упустил возможность сказать «последнее прощай СССР и Российской империи». Отметим, что за последний год Петр Порошенко в восемнадцатый раз прощается с Россией и СССР. 

    Он помахал рукой РФ в Страсбурге, Львове, Харькове, Киеве, Чернигове, Харьковской области, Одессе, Ужгороде. Заявил об окончательном разрыве с Россией на празднике в День знаний, на встрече с представителями украинского ВМФ, во время общения со СМИ в регионах, в День Независимости Украины, у стен Рады. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #украина #порошенко
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