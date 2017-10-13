«Последнее «прощай»: Порошенко в восемнадцатый раз простился с Россией в Страсбурге

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Страсбург, 13 октября. Украинский президент Петр Порошенко открыл в Страсбурге звезду памяти «Небесной сотни» на аллее звезд, в восемнадцатый раз сказав «последнее «прощай» СССР и Российской империи.

Президент Украины 10 октября на открытии звезды «Небесной сотни» в Страсбурге произнес речь, приуроченную к событиям Евромайдана. Петр Порошенко перепутал даты массовых многомесячных митингов в Киеве, при которых погибли люди, названные позднее «Небесной сотней». По версии Порошенко, события произошли декабре 2014 года.

«Звезда показывает, насколько Украина важна для Европы и насколько был важен Евромайдан, и насколько нас рады видеть в Европе», — сказал Порошенко, назвав звезду «символом возвращения в Европу», сообщил блогер Анатолий Шарий.

При этом украинский президент, как тонко подметил видеоблогер Анатолий Шарий, не упустил возможность сказать «последнее прощай СССР и Российской империи». Отметим, что за последний год Петр Порошенко в восемнадцатый раз прощается с Россией и СССР.

Он помахал рукой РФ в Страсбурге, Львове, Харькове, Киеве, Чернигове, Харьковской области, Одессе, Ужгороде. Заявил об окончательном разрыве с Россией на празднике в День знаний, на встрече с представителями украинского ВМФ, во время общения со СМИ в регионах, в День Независимости Украины, у стен Рады.