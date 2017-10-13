Это геноцид: украинцы обсуждают запрет на преподавание русского языка в школах Хмельницкого

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Киев, 13 октября. Мэр украинского Хмельницкого Александр Симчишин, являющийся членом националистической партии «Свобода» заявил, что русский язык в школах города больше преподавать не будут.

«С понедельника текущей недели в Хмельницком больше нет ни одной школы и класса, где бы изучался русский язык», — говорится в сообщении Симчишина на официальном сайте «Свободы».

Новость об этом вызвала противоречивую реакцию украинцев. «Це перемога чи зрада (это победа или предательство? — прим. ФАН)?», — задался вопросом один из пользователей в Twitter. «Это геноцид», — объяснил ему другой микроблогер.

це перемога чи зрада? — mr.Bi (@Zakharchuki) October 13, 2017

Идут с опережением графика!! Главное-из себя его выжечь,а то трудно придется) — Ирина Холодова (@Xolodova15) October 13, 2017

Еще один участник обсуждения посоветовал вместо русского начать изучать польский язык. «Он вам больше пригодится для мытья туалетов», — пишет Angela_ahtung, намекая на то, что многие жители Украины уезжают работать в Польшу.

Изучайте польский он больше вам пригодиться при мытье туалетов — Ангела (@angela_ahtung) October 13, 2017

Радость по поводу нововведения выражали преимущественно в комментариях на официальной странице партии в Facebook.

В частности, подписчики отметили, что «так нужно сделать по всей Украине», а также что «Киеву и Одессе нужно брать пример с Хмельницкого».

Напомним, закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, президент Украины Петр Порошенко подписал в конце сентября. Он будет реализовываться поэтапно — до 2020 года.

В Москве, ряде европейских государств также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию Украины и международные обязательства Киева.