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Новости Сирии
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Украина
Это геноцид: украинцы обсуждают запрет на преподавание русского языка в школах Хмельницкого
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    Это геноцид: украинцы обсуждают запрет на преподавание русского языка в школах Хмельницкого

    17:28  13 Октября 2017
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    «Це геноцид»: украинцы обсуждают запрет на русский в школах Хмельницкого

    Киев, 13 октября. Мэр украинского Хмельницкого Александр Симчишин, являющийся членом националистической партии «Свобода» заявил, что русский язык в школах города больше преподавать не будут. 

    «С понедельника текущей недели в Хмельницком больше нет ни одной школы и класса, где бы изучался русский язык», — говорится в сообщении Симчишина на официальном сайте «Свободы».

    Новость об этом вызвала противоречивую реакцию украинцев. «Це перемога чи зрада (это победа или предательство? — прим. ФАН)?», — задался вопросом один из пользователей в Twitter. «Это геноцид», — объяснил ему другой микроблогер.

    Еще один участник обсуждения посоветовал вместо русского начать изучать польский язык. «Он вам больше пригодится для мытья туалетов», — пишет Angela_ahtung, намекая на то, что многие жители Украины уезжают работать в Польшу.

    Радость по поводу нововведения выражали преимущественно в комментариях на официальной странице партии в Facebook.

    В частности, подписчики отметили, что «так нужно сделать по всей Украине», а также что «Киеву и Одессе нужно брать пример с Хмельницкого».

    «Це геноцид»: украинцы обсуждают запрет на русский в школах Хмельницкого

    «Це геноцид»: украинцы обсуждают запрет на русский в школах Хмельницкого

    Напомним, закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, президент Украины Петр Порошенко подписал в конце сентября. Он будет реализовываться поэтапно — до 2020 года. 

    В Москве, ряде европейских государств также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию Украины и международные обязательства Киева. 

    Автор: Ярослава Замысловатова
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