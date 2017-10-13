Российские военные в Сирии за месяц провели более 30 гуманитарных акций

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Москва, 13 октября. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии за месяц провел 36 гуманитарных акций.

По его словам, жителям провинций Дамаск и Алеппо было доставлено более 74 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продовольствия.

«Всего за время работы центра проведено 1645 акций, жителям передано около 2,2 тысячи тонн продовольствия», — отметил генерал-полковник на брифинге.

Как отметил Рудской, 13 гуманитарных конвоев ООН было организовано при содействии российского Центра по примирению.

Напомним, ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о семи случаях стрельбы в сирийских зонах деэскалации.