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Российские военные в Сирии за месяц провели более 30 гуманитарных акций
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    Российские военные в Сирии за месяц провели более 30 гуманитарных акций

    17:19  13 Октября 2017
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    Российские военные в Сирии за месяц провели более 30 гуманитарных акций

    Москва, 13 октября. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии за месяц провел 36 гуманитарных акций.

    По его словам, жителям провинций Дамаск и Алеппо было доставлено более 74 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продовольствия. 

    «Всего за время работы центра проведено 1645 акций, жителям передано около 2,2 тысячи тонн продовольствия», — отметил генерал-полковник на брифинге.

    Как отметил Рудской, 13 гуманитарных конвоев ООН было организовано при содействии российского Центра по примирению.

    Напомним, ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о семи случаях стрельбы в сирийских зонах деэскалации.

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия
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