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Сирия: боевики ИГ за месяц потеряли почти 6 тыс. кв. км территории
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    Сирия: боевики ИГ за месяц потеряли почти 6 тыс. кв. км территории

    17:14  13 Октября 2017
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    Сирия: боевики ИГ за месяц потеряли почти 6 тыс. кв. км территории

    Москва, 13 октября. Территория, которую контролируют боевики террористической организации «Исламское государство», за месяц сократилась почти на шесть тысяч квадратных километров, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    Рудской рассказал о серьезных потерях боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ) в Сирии. Он отметил, что за последний месяц на территории САР произошли «коренные изменения».

    «В результате активных действий сирийских правительственных войск территория, контролируемая группировкой ИГИЛ1, сократилась на 5841 квадратный километр, от террористов освобождены 142 населенных пункта», — сообщил представитель Генштаба ВС России.

    Сирия: боевики ИГ за месяц потеряли почти 6 тыс. кв. км территории

    Ранее стало известно, что отряды сирийского генерала Сухеля продвинулись к юго-востоку от Дейр-эз-Зора и вошли в Меядин, крупнейший населенный пункт в Сирии, все еще остающейся под контролем ИГ1.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #игил #генштаб вс рф
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