Сирия сегодня: главари ИГ бегут из Дейр эз-Зора, ВКС РФ и САА расширяют зону контроля на берегах Евфрата

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Сирия, 13 октября. Два командира ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) бегут из Меядина. ВКС РФ поддержали наступление САА в пригороде Дейр эз-Зора. Правительственные войска расширяют зону своего контроля на правом берегу Евфрата. В Хомсе захвачен крупный склад взрывчатки. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

«Эмиры» ИГ в бегах

Главари ИГ бегут из провинции Дейр эз-Зор в страхе перед приближающимися ВКС РФ и сирийской правительственной армией. Об этом сообщает иранское информационное агентство Farsnews со ссылкой на местные источники.

Имена бежавших главарей — Халед Алиуви (также он известен как Абу аль-Валид Хоссейни) и Самир аль-Даери. Ранее они были известны как преданные делу «Исламского государства»1 полевые командиры. Это, впрочем, не помешало им бросить своих подчиненных и в спешке ретироваться из восточной части провинции Дейр эз-Зор. Сообщается, что смелость изменила им вскоре после начала осады Меядина войсками, лояльными правительству Башара Асада. Предположительно, они решили оставить свои посты, опасаясь ударов российской боевой авиации, активно атакующей позиции ИГ в регионе.

По сообщению Минобороны РФ, с начала сентября в Сирии было уничтожено более трех десятков главарей террористов. В окрестностях одного только Дейр эз-Зор ВКС РФ поразили около одной тысячи целей боевиков.

Бои в провинции Дейр эз-Зор

Кроме того, сирийские источники сообщают, что правительственная армия при поддержке ВКС РФ перекрыла важную трассу, связывающую осажденный Меядин — а этот город, напомним, является нынешним административным центром самопровозглашенного халифата — с населенным пунктом Абу-Кемаль.

Ранее ИГ использовало автодорогу, чтобы перебрасывать в Дейр эз-Зор подкрепление из пограничных областей Ирака. За вычетом самого Меядина город Абу-Кемаль является последним крупным оплотом игиловцев на всей территории провинции.

Также в пятницу утром сирийские войска провели финальный этап операции по освобождению из-под контроля террористов северо-восточного пригорода Дейр эз-Зор — Хатлы. Штурму предшествовала артподготовка и удары ВКС РФ с воздуха. После этого сирийским войскам удалось выбить игиловцев из большей части кварталов данного населенного пункта. Закрепившись там, они начали зачистку боевиков на улицах поселения. Стратегическая важность Хатлы связана с тем, что через нее проходил один из путей снабжения террористов в городе.

По последним данным Министерства обороны РФ, сейчас сирийские войска уже полностью освободили из-под контроля «Исламского государства» правый берег Евфрата северо-западнее и западнее Дейр-эз-Зора.

«Успешно развивается наступление сирийских войск в районе Дейр-эз-Зора. Штурмовые отряды генерала Хасана Сухела при поддержке российской авиации полностью освободили правобережье Евфрата северо-западнее и западнее города, установив контроль над территорией общей площадью 4 600 квадратных километров», — отмечает начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Военный склад в Хомсе

В Хомсе правительственные войска также наступают под прикрытием ВКС РФ . Сирийское военное командование сообщает, что армейцы захватили крупный склад боеприпасов в районе Джубб аль-Джарра на востоке провинции. После того, как обороняющие арсенал террористы ИГ были уничтожены, под контроль военнослужащих перешла настоящая фабрика-лаборатория по производству взрывчатки. Сверх того, на складе было обнаружено около 100 видов компонентов для производства самодельных взрывных устройств.

1 Организация запрещена на территории РФ.