Иракская милиция «Хашд аш-Шааби» угрожает курдским жителям Туз-Хурмату

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Туз-Хурмату, 13 октября. Шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» угрожает курдским семьям и вынуждает их покинуть свои дома.

Глава службы безопасности района Туз-Хурмату Кава Какайи сообщил, что несколько отрядов «Хашд аш-Шааби» угрожали курдским семьям, проживающим в Аль-Аскари. Ополченцы заявили, что если курды не покинут район, то на них будет совершено вооруженное нападение.

По словам начальника службы безопасности «Хашд аш-Шааби» пытается привлечь внимание Эрбиля к Туз-Хурмату для того, чтобы показать свою силу и безнаказанность в отношении курдского населения. Главной целью шиитского ополчения является захват района Киркук, который сейчас обороняют курдские силы пешмерга. Ополченцы надеются, считает Какайи, что под угрозой давления на мирное население курды покинут Киркук.