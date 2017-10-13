Придется строить мост: соцсети взорвались шутками про «полуостров Сахалин» на купюре в 2000 рублей
Москва, 13 октября. Пользователи социальных сетей обратили внимание на ошибку, допущенную дизайнерами при создании купюры номиналом 2000 рублей. На рисунке остров Сахалин соединен с частью материковой России.
Напомним, что на купюре 2000 рублей изображен мост на острове Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области. Особо внимательный человек может заметить в правой стороне купюры перешеек, превративший Сахалин в полуостров.
Российские пользователи по-своему объяснили появление полуострова на купюре. Некоторые в шутку заявили, что теперь между Сахалином и материковой Россией придется строить мост:
«На новой российской 2000-рублевке Сахалин сделали полуостровом. Придется строить мост».
Другие посчитали, что создатели купюры просто намекнули Японии на принадлежность острова:
«Ну, это на всякий случай, чтоб японцы не угнали».
Некоторые россияне нашли логичное объяснение всему происходящему:
«Типографическое смешение двух пятен это, а не полуостров».
«Обвели все жирной линией вот и получилось так. На гугле тоже пролив еле видно».
На новой российской 2000-рублевке Сахалин сделали полуостровом.— ????Нефритовый???????? (@zapvv) October 13, 2017
Придется строить мост. pic.twitter.com/dLL0DtorFF