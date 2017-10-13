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Новости Сирии
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#Соцсети
Придется строить мост: соцсети взорвались шутками про «полуостров Сахалин» на купюре в 2000 рублей
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    Придется строить мост: соцсети взорвались шутками про «полуостров Сахалин» на купюре в 2000 рублей

    16:59  13 Октября 2017  /обновлено: 16:59  13 Октября 2017
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    Придется строить мост: соцсети взорвались шутками про «полуостров Сахалин» на купюре в 2000 рублей

    Москва, 13 октября. Пользователи социальных сетей обратили внимание на ошибку, допущенную дизайнерами при создании купюры номиналом 2000 рублей. На рисунке остров Сахалин соединен с частью материковой России.

    Напомним, что на купюре 2000 рублей изображен мост на острове Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области. Особо внимательный человек может заметить в правой стороне купюры перешеек, превративший Сахалин в полуостров.

    Придется строить мост: соцсети взорвались шутками про «полуостров Сахалин» на купюре в 2000 рублей

    Российские пользователи по-своему объяснили появление полуострова на купюре. Некоторые в шутку заявили, что теперь между Сахалином и материковой Россией придется строить мост:

    «На новой российской 2000-рублевке Сахалин сделали полуостровом. Придется строить мост».

    Другие посчитали, что создатели купюры просто намекнули Японии на принадлежность острова:

    «Ну, это на всякий случай, чтоб японцы не угнали».

    Некоторые россияне нашли логичное объяснение всему происходящему:

    «Типографическое смешение двух пятен это, а не полуостров».

    «Обвели все жирной линией вот и получилось так. На гугле тоже пролив еле видно».

     

    Автор: Дима Оленин
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