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Политика
Очень прискорбно: Берлин отреагировал на «неверные сигналы» США и Израля по выходу из ЮНЕСКО
Политика
Очень прискорбно: Берлин отреагировал на «неверные сигналы» США и Израля по выходу из ЮНЕСКО
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    Очень прискорбно: Берлин отреагировал на «неверные сигналы» США и Израля по выходу из ЮНЕСКО

    16:48  13 Октября 2017
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    Очень прискорбно: Берлин отреагировал на «неверные сигналы» США и Израля по выходу из ЮНЕСКО

    Берлин, 13 октября. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт прокомментировал планы США и Израиля выйти из состава ЮНЕСКО. По его мнению, данные объявления «посылают неверный сигнал».

    Он напомнил, что одна из основных задач ЮНЕСКО состоит в защите объектов культурного наследия, которым в различных точках мира угрожают войны, а постоянная политизация работы организации вызывает беспокойство Германии.

    Напомним, о решении покинуть ЮНЕСКО Госдеп США объявил накануне. По словам спикера ведомства Хезер Науэрт, решение об этом вступит в силу 31 декабря 2018 года.

    После решения США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил о выходе своей страны из организации.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #сша #израиль #фрг #юнеско
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