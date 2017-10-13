Очень прискорбно: Берлин отреагировал на «неверные сигналы» США и Израля по выходу из ЮНЕСКО

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Берлин, 13 октября. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт прокомментировал планы США и Израиля выйти из состава ЮНЕСКО. По его мнению, данные объявления «посылают неверный сигнал».

Он напомнил, что одна из основных задач ЮНЕСКО состоит в защите объектов культурного наследия, которым в различных точках мира угрожают войны, а постоянная политизация работы организации вызывает беспокойство Германии.

Напомним, о решении покинуть ЮНЕСКО Госдеп США объявил накануне. По словам спикера ведомства Хезер Науэрт, решение об этом вступит в силу 31 декабря 2018 года.

После решения США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил о выходе своей страны из организации.

