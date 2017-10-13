Джабаров о попытке Украины заставить ПАСЕ судиться с Россией: Это просто смешно

В Избранное

Украина потребовала от генерального секретаря Парламентской ассамблеи Совета Европы Турбьерна Ягланда предъявить иск к России, поскольку РФ не платит взносы в ПАСЕ, об этом в своем Twitter написал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал намерения украинской стороны. Представитель СФ РФ напомнил, что Украина уже неоднократно обращалась в суды различной инстанции с требованием привлечь Россию к материальной и иной ответственности, однако до сих пор не преуспела.

«Подобного рода заявления воспринимаются просто смешно. Россию ограничивают в участии в ПАСЕ и дискриминируют, а мы должны платить членские взносы, чтобы представители делегации Украины, условно говоря, пили кофе, угощались бутербродами и сидели в удобных креслах? Мы уважаем ПАСЕ и готовы с ней работать и платить взносы при одном условии: все права РФ должны быть восстановлены, а вопросы дискриминации должны быть сняты с повестки. Я напомню, что Украина еще не выиграла ни одного иска против России, это говорит о том, что ее позиция крайне слаба, — рассуждает Владимир Джабаров.

По словам парламентария, Совет Европы пожинает плоды того, что в свое время проявил благосклонность к Украине и позволил ей столь вызывающе себя вести.

«Даже на последней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, когда обсуждались вопросы климата и экологии, оказалось, что Российская Федерация, согласно заявлению украинской стороны, портит климат на Украине. Что тут еще можно сказать?» — подытожил Владимир Джабаров.

Напомним, что в 2014 и 2015 годах российских делегатов в ПАСЕ лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов из-за воссоединения Крыма с Россией.

Минувшим летом Россия прекратила уплату взносов в парламентскую ассамблею до тех пор, пока РФ полностью не будет восстановлена в своих правах и не сможет выступать на этой площадке в качестве полноценного игрока.