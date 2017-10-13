День защитника Украины: кому это нужно

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День защитника Украины — государственный праздник на Украине, который был введен киевскими властями вместо отмечаемого 23 февраля Дня защитника Отечества. Это было сделано в связи с тенденцией Киева на отказ от символов советского прошлого, которая включает в себя в том числе отказ от праздников, доставшихся Украине «в наследство» от времен СССР. В сегодняшней Украине этот день — фактически праздник в честь запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии (УПА1).

День защитника Украины (укр.: День захисника України) отмечается 14 октября. Праздник установлен в 2014 году, с 2015 года является нерабочим днем.

История праздника

Чтобы, как говорится, «отряхнуть от своих ног прах» всего, что связывает нынешнюю Украину с общим с Россией и другими республиками бывшего СССР прошлым, в послемайданные времена Киев решил отказаться от одного из самых любимых и популярных советских праздников — Дня защитника Отечества, который в РФ и других странах СНГ отмечается 23 февраля. Сделано это было под тем предлогом, что Россия для Украины якобы является «государством-агрессором», а значит, нельзя отмечать праздник, тесно связанный с российской армией.

День защитника Отечества на Украине по-прежнему неофициально празднуют 23 февраля, особенно на востоке страны, не говоря о республиках Донбасса, где этот праздник является государственным.

День защитника Украины же было решено приурочить к популярному и любимому в народе православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы (о нем читайте подробнее в материале Федерального агентства новостей), отмечаемому 14 октября (1 октября по старому стилю). Дело в том, что у запорожских казаков, которые в современной украинской историографии крайне почитаемы, Покров считался большим праздником, именно в этот день в Запорожской Сечи избирались новые старшины.

В связи с этим в 1999 году указом президента Украины был установлен День украинского казачества, который отмечался на Покров.

Нынешний президент Украины Петр Порошенко в августе 2014 года заявил о желании отменить 23 февраля, сделав 14 октября Днем украинских вооруженных сил.

В своей речи от 24 августа 2014 года в День независимости Украины Порошенко по этому поводу заявил:

«Украина никогда больше не будет праздновать День защитника Отечества по военно-историческому календарю соседней страны. Мы будем чествовать защитников своего отечества, а не чужого».

8 октября 2014 Украинский институт национальной памяти поддержал инициативу Порошенко отмечать День защитника Украины на Покров. Это было связано не только с православным праздником, но и с тем, что 14 октября 1942 года считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА) (запрещена в РФ) — военно-политического крыла Организации украинских националистов (ОУН) (также запрещена в РФ). Это националистическое вооруженное образование на разных этапах в годы Второй мировой войны сотрудничало с нацистской Германией и ее союзниками. В послевоенные годы УПА воевала с советской властью и терроризировала мирное население в Западной Украине.

Осенью 2014 года Петр Порошенко издал указ, объявляющий 14 октября Днем защитника Украины. Одновременно с этим был отменен указ, согласно которому 23 февраля на Украине отмечался День защитника Отечества.

В 2015 году Верховная рада Украины объявила 14 октября выходным днем.

Отметим, руководство Крыма и республик Донбасса были возмущены решением праздновать День защитника Украины в день образования УПА.

Как празднуют День защитника Украины

На Украине этот праздник является, фактически, Днем УПА.

С утра в Киеве и других городах пройдет ряд официальных мероприятий, но затем украинская столица будет полностью во власти националистов.

Активисты запрещенной в РФ организации «Правый сектор»1 и других националистических партий и движений заявили, что 14 октября выйдут на ежегодный марш, который как правило сопровождается факельным шествием, напоминающим о временах нацисткой Германии и фашистской Италии.

Мероприятие запланировано на 16.00. Местом начала марша объявлен памятник Тарасу Шевченко.

В других украинских городах подобные марши проводиться не будут, но иногородних националистов будут организованно сводить в Киев из Запорожья, Львова, Днепра, Ивано-Франковска, Черновцов, Херсона и десятков других городов Украины, сообщает «Страна.ua».

Помимо Киева, марши националистов состоятся во Львове и в той части Донбасса, которая контролируется украинской армией. В частности, националисты собираются провести свой марш в Краматорске.

1 Организация запрещена на территории РФ.