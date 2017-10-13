Ракка: курды спасли девочку, которую вынудили выйти замуж за боевика ИГ

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Ракка, 13 октября. В Ракке из плена «Исламского государства»1 спасена 14-летняя девочка, подвергавшаяся сексуальному насилию игиловцев.

Пресс-служба альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) опубликовала в Сети видеоролик с кадрами спасения группы беженцев из населенного пункта Ракка. По данным курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) в группе находилось множество женщин и детей. Беженцы были эвакуированы через безопасные коридоры за пределы Ракки, в которой продолжаются столкновения с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Одна из беженок — 14-летняя девочка — подвергалась сексуальному насилию со стороны исламистов и была вынуждена выйти замуж за одного из боевиков. Сообщается, что в ходе эвакуации из Ракки было вывезено 40 гражданских лиц.

حررت قوات #قسد 40 مدني في حي البريد ومن ضمنهم بنت بعمر 14 سنة والتي اُجبرت على الزواج بـ #داعشي pic.twitter.com/VCi1p86ivD — قوات سوريا من الجبهة (@QSD_Jabha) October 12, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.