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Политика
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Ракка: курды спасли девочку, которую вынудили выйти замуж за боевика ИГ
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    Ракка: курды спасли девочку, которую вынудили выйти замуж за боевика ИГ

    16:42  13 Октября 2017
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    Ракка: курды спасли девочку, которую вынудили выйти замуж за боевика ИГ

    Ракка, 13 октября. В Ракке из плена «Исламского государства»1 спасена 14-летняя девочка, подвергавшаяся сексуальному насилию игиловцев.

    Пресс-служба альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) опубликовала в Сети видеоролик с кадрами спасения группы беженцев из населенного пункта Ракка. По данным курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) в группе находилось множество женщин и детей. Беженцы были эвакуированы через безопасные коридоры за пределы Ракки, в которой продолжаются столкновения с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    Одна из беженок — 14-летняя девочка — подвергалась сексуальному насилию со стороны исламистов и была вынуждена выйти замуж за одного из боевиков. Сообщается, что в ходе эвакуации из Ракки было вывезено 40 гражданских лиц.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #курды #ракка
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