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Сирия: ИГ атаковало САА в районе подконтрольной США зоны у Эт-Танфа
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    Сирия: ИГ атаковало САА в районе подконтрольной США зоны у Эт-Танфа

    17:20  13 Октября 2017
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    Сирия: ИГ атаковало САА в районе подконтрольной США зоны у Эт-Танфа

    Дамаск, 13 октября. Боевики террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) атаковали позиции сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Эт-Танф, находящимся под контролем США, заявили в Генштабе ВС РФ.

    Позиции правительственных войск САР атаковали 450 боевиков ИГ1. Однако террористам было оказано достойное сопротивление. Наступление боевиков было сорвано, а основные силы банформирований уничтожили, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    «Из иракских провинций Анбар и Найнава, где проводится операция сил международной коалиции, возглавляемой США, сирийскую границу в районе города Абу-Кемаль перешли более тысячи террористов с танками», — добавил Рудской.

    Ранее в Генштабе заявили, что под контролем боевиков ИГ остается более 14 тысяч квадратных километров, что составляет менее 8% территории Сирии.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #иг #игил
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