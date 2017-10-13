Сирия: ИГ атаковало САА в районе подконтрольной США зоны у Эт-Танфа

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Дамаск, 13 октября. Боевики террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) атаковали позиции сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Эт-Танф, находящимся под контролем США, заявили в Генштабе ВС РФ.

Позиции правительственных войск САР атаковали 450 боевиков ИГ1. Однако террористам было оказано достойное сопротивление. Наступление боевиков было сорвано, а основные силы банформирований уничтожили, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Из иракских провинций Анбар и Найнава, где проводится операция сил международной коалиции, возглавляемой США, сирийскую границу в районе города Абу-Кемаль перешли более тысячи террористов с танками», — добавил Рудской.

Ранее в Генштабе заявили, что под контролем боевиков ИГ остается более 14 тысяч квадратных километров, что составляет менее 8% территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.