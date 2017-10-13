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Политика
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Общество
Супруга Аршавина намерена развестись с футболистом
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    Супруга Аршавина намерена развестись с футболистом

    16:49  13 Октября 2017
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    Супруга Аршавина намерена развестись с футболистом

    Москва, 13 октября. Вторая жена российского футболиста Андрея Аршавина готовится подавать документы на развод, однако женщина не намерена требовать от супруга алиментов, поскольку способна обеспечить своих детей.

    Инициатором расставания с Аршавиным стала сама журналистка Алиса Кузьмина, которая не собирается подавать на алименты. 

    «В скором времени буду подавать на развод. Мы живем в разных городах. Материальных претензий не имею, на алименты подавать не буду», — сказала  Казьмина.

    Казьмина заявила, что причиной развода стала измена футболиста с замужней моделью, а также проблемы, возникшие с профессиональной деятельностью журналистки. Напомним, что в феврале 2017 года Аршавин вновь стал отцом — Казьмина подарила ему дочь Есению, пишет «Ридус»

    Супруга Аршавина намерена развестись с футболистом

    Автор: Ирина Селезнева
    #аршавин
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