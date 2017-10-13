Супруга Аршавина намерена развестись с футболистом

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Москва, 13 октября. Вторая жена российского футболиста Андрея Аршавина готовится подавать документы на развод, однако женщина не намерена требовать от супруга алиментов, поскольку способна обеспечить своих детей.

Инициатором расставания с Аршавиным стала сама журналистка Алиса Кузьмина, которая не собирается подавать на алименты.

«В скором времени буду подавать на развод. Мы живем в разных городах. Материальных претензий не имею, на алименты подавать не буду», — сказала Казьмина.

Казьмина заявила, что причиной развода стала измена футболиста с замужней моделью, а также проблемы, возникшие с профессиональной деятельностью журналистки. Напомним, что в феврале 2017 года Аршавин вновь стал отцом — Казьмина подарила ему дочь Есению, пишет «Ридус».