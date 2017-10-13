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Политика
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Ирак: «Хашд аш-Шааби» развернули тяжелое вооружение на границе провинции Киркук
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» развернули тяжелое вооружение на границе провинции Киркук

    16:26  13 Октября 2017
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» развернули тяжелое вооружение на границе провинции Киркук

    Киркук, 13 октября. Шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» готовится атаковать позиции курдских сил пешмерга.

    Командующий курдскими формированиями в регионе Камаль Киркуки сообщил, что шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» развернуло тяжелую артиллерию на юге провинции Киркук, в районе Туз-Хурмату и около населенного пункта Аль-Башир. Действия шиитов указывали на то, отметил командир, что ополченцы готовятся атаковать курдов.

    Командование сил пешмерга связалось с иракской стороной и заявило, что курды будут реагировать на любые агрессивные действия, направленные против Курдистана. Отмечается, что ранее в ходе столкновений с террористами курды освободили богатую нефтью провинцию Киркук от боевиков и сейчас не намерены покидать ее по требованию Багдада.

    Ирак: «Хашд аш-Шааби» развернули тяжелое вооружение на границе провинции Киркук

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #хашд аш-шааби #пешмерга
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