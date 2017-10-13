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Политика
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Общество
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке чумы на Сейшелах
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    Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке чумы на Сейшелах

    16:19  13 Октября 2017
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    Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке чумы на Сейшелах

    Москва, 13 октября. Роспотребнадзор предупредил российских туристов об опасности поездок на Сейшельские из-за вспышки чумы, которая распространяется с Мадагаскара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    По данным Роспотребнадзора, в главных аэропортах Сейшельских островов ведется контроль состояния здоровья пассажиров. Кроме того, в стране закрыты все школы до тех пор, пока не будет точно установлено, что среди преподавателей не было контактов с лицами, заболевшими чумой. В ведомстве отметили, что 10 октября Минздрав Сейшел подтвердил три случая заражения чумой.

    В Роспотребнадзоре призвали граждан России учитывать данную информацию при планировании поездок.

    Автор: Алексей Громов
    #туристы #чума #сейшелы #мадагаскар #роспортребнадзор
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