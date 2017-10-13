Учитель отменил предпоказ «Матильды» в Ростове

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Ростов-на-Дону, 13 октября. Ростовский кинотеатр «Люксор» отменил предпоказ скандального фильма «Матильда» по просьбе режиссера Алексея Учителя, сообщил представитель киносети Роман Михайлов.

По его словам, принятое решение никак не связано с угрозами активистов.

«Мы действительно планировали делать предпоказ в рамках дня рождения «Люксор» 21 октября. В силу определённых обстоятельств его пришлось отменить», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Михайлов также добавил, что отмена предварительного показа «Матильды» связано с графиком режиссера картины. Предпоказ фильма в других городах показал, что на него большой спрос. Только в Новосибирске за первые полчаса после начала продаж были раскуплены все билеты.

Напомним, что крупнейшие кинотеатры России будут показывать «Матильду» с 26 октября. Продажи билетов на фильм уже открыты.

В центре сюжета — история взаимоотношений российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.