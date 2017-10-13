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Политика
Очень прискорбно: Берлин отреагировал на «неверные сигналы» США и Израля по выходу из ЮНЕСКО
Политика
Песков назвал неприемлемой ситуацию с отказом США выдать визы военным РФ
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    Песков назвал неприемлемой ситуацию с отказом США выдать визы военным РФ

    16:18  13 Октября 2017
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    Песков назвал неприемлемой ситуацию с отказом США выдать визы военным РФ
    Москва, 13 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал невыдачу США виз делегации Минобороны России для участия в совместной российско-китайской конференции военных в ООН. В Кремле эту ситуацию считают неприемлемой, подчеркнул он.

    Песков напомнил, что Вашингтон, принимая у себя штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, несут определённые обязательства.

    «В данном случае, конечно, мы чрезвычайно обеспокоены подобной ситуацией и считаем её неприемлемой», — заявил он.

    Ранее стало известно, что США не выдали членам делегации Генерального штаба Вооружённых сил России визы для участия в конференции в ООН.

    По словам представителя Минобороны РФ Александра Емельянова, для участия в данном брифинге планировался приезд делегации Генерального штаба Вооруженных сил России под руководством советника начальника Генштаба ВС РФ генерала-лейтенанта Третьяка, «однако местная сторона не оформила въездную визу всей делегации Генштаба».

     

    Автор: Алексей Громов
    #сша #оон #песков #визы #генштаб вс рф
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