Песков назвал неприемлемой ситуацию с отказом США выдать визы военным РФ

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Москва, 13 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал невыдачу США виз делегации Минобороны России для участия в совместной российско-китайской конференции военных в ООН. В Кремле эту ситуацию считают неприемлемой, подчеркнул он.

Песков напомнил, что Вашингтон, принимая у себя штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, несут определённые обязательства.

«В данном случае, конечно, мы чрезвычайно обеспокоены подобной ситуацией и считаем её неприемлемой», — заявил он.

Ранее стало известно, что США не выдали членам делегации Генерального штаба Вооружённых сил России визы для участия в конференции в ООН.

По словам представителя Минобороны РФ Александра Емельянова, для участия в данном брифинге планировался приезд делегации Генерального штаба Вооруженных сил России под руководством советника начальника Генштаба ВС РФ генерала-лейтенанта Третьяка, «однако местная сторона не оформила въездную визу всей делегации Генштаба».