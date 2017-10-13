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Новости Сирии
Генштаб ВС РФ: Сирийские войска полностью уничтожили отряды ИГ под Акербатом
Новости Сирии
Более тысячи террористов ИГ пришли в Сирию из Ирака из-за операции коалиции США
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    Более тысячи террористов ИГ пришли в Сирию из Ирака из-за операции коалиции США

    16:41  13 Октября 2017  /обновлено: 16:45  13 Октября 2017
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    Более тысячи террористов ИГ пришли в Сирию из Ирака из-за операции коалиции США

    Москва, 13 октября. Свыше тысячи террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) пришли в Сирию из двух иракских провинций, в которых ведет операцию возглавляемая США международная коалиция. Об этом заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    «Из иракских провинций Анбар и Найнава, где проводится операция сил международной коалиции, возглавляемой США, сирийскую границу в районе города Абу-Кемаль перешли более тысячи террористов с танками, РСЗО и артиллерией», — сообщил Рудской.

    Представитель Генштаба добавил, что еще около 450 террористов ИГ атаковали позиции правительственной армии Сирии из зоны в районе населенного пункта Эт-Танф, который контролируется США. Однако благодаря активной поддержке ВКС РФ контрнаступление боевиков удалось сорвать, основные силы террористов было уничтожены.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #сирия #иг #игил #ирак #генштаб #рудской
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