Более тысячи террористов ИГ пришли в Сирию из Ирака из-за операции коалиции США

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Москва, 13 октября. Свыше тысячи террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) пришли в Сирию из двух иракских провинций, в которых ведет операцию возглавляемая США международная коалиция. Об этом заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Из иракских провинций Анбар и Найнава, где проводится операция сил международной коалиции, возглавляемой США, сирийскую границу в районе города Абу-Кемаль перешли более тысячи террористов с танками, РСЗО и артиллерией», — сообщил Рудской.

Представитель Генштаба добавил, что еще около 450 террористов ИГ атаковали позиции правительственной армии Сирии из зоны в районе населенного пункта Эт-Танф, который контролируется США. Однако благодаря активной поддержке ВКС РФ контрнаступление боевиков удалось сорвать, основные силы террористов было уничтожены.

1 Организация запрещена на территории РФ.