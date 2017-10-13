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Политика
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Ирак перекрыл поставки газа и бензина в курдские районы
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    Ирак перекрыл поставки газа и бензина в курдские районы

    16:11  13 Октября 2017
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    Ирак перекрыл поставки газа и бензина в курдские районы

    Багдад, 13 октября. Ирак решил наказать спорные районы за участие в референдуме по независимости Курдистана.

    Местные источники сообщают, что Багдад прекратил отправлять бензин и газ в курдские районы, находящиеся под юрисдикцией Ирака.

    «Правительство Ирака утверждает, что оно не принимает никаких карательных мер против народа Курдистана, эти заявления являются лишь заявлениями для СМИ», — заявил представитель провинции Дияла Захир Тахир.

    На деле, отметил Тахир, Багдад тайно наказывает всех, кто принимал участие в референдуме. В течение уже десяти дней газ и бензин не поступают в Ханакин, Джалавлу и другие районы, которые голосовали на референдуме.

    Ирак перекрыл поставки газа и бензина в курдские районы

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #газ #референдум #бензин
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