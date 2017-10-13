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Москва, 13 октября. Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин намерен выступить на открытии мероприятия, которое состоится в ближайшие выходные.

«Планирует», — сообщил Песков в ответ на вопрос журналистов.

По его словам, о времени выступления российского лидера будет сообщено дополнительно.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября. Церемония открытия, как и основные события, состоятся в Сочи. Накануне открытия в Москве проведут праздничный карнавал.