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Политика
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Россия
Путин выступит на Всемирном фестивале молодежи и студентов — Песков
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    Путин выступит на Всемирном фестивале молодежи и студентов — Песков

    16:08  13 Октября 2017
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    Путин выступит на Всемирном фестивале молодежи и студентов — Песков

    Москва, 13 октября. Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин намерен выступить на открытии мероприятия, которое состоится в ближайшие выходные.

    «Планирует», — сообщил Песков в ответ на вопрос журналистов.

    По его словам, о времени выступления российского лидера будет сообщено дополнительно.

    Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября. Церемония открытия, как и основные события, состоятся в Сочи. Накануне открытия в Москве проведут праздничный карнавал.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #песков #фестиваль
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