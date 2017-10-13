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Политика
Очень прискорбно: Берлин отреагировал на «неверные сигналы» США и Израля по выходу из ЮНЕСКО
Политика
Иран заявил, что собирается выйти из ядерной сделки вслед за США
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    Иран заявил, что собирается выйти из ядерной сделки вслед за США

    16:00  13 Октября 2017
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    Иран заявил, что собирается выйти из ядерной сделки вслед за США

    Санкт-Петербург, 13 октября. Спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил, что Иран выйдет из соглашения по своей ядерной программе, если это сделает Вашингтон.

    На встрече с журналистами Лариджани сообщил, что такая возможность существует. По мнению спикера иранского парламента, нарушение или выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий будет оскорблением ООН. Лариджани подчеркнул, что для всего этого есть четкий и ясный ответ. Если другие участники сделки предпримут какие-то меры, Иран тоже может их принять.

    «Поэтому я думаю, что в прошлом, когда американцы ввели санкции против Ирана и России, мы смогли этим что-то получить для оказания влияния и продвижения своей политики», — заявил Али Лариджани.

    Ранее сообщалось, что представители администрации Белого дома огласили ключевые положения новой стратегии президента США по Ирану.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #оон #иран #ядерное оружие
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