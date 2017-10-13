Два командира ИГ сбежали из провинции Дейр эз-Зор при приближении ВКС РФ и САА

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Дейр эз-Зор, 13 октября. Два высокопоставленных главаря «Исламского государства»1 предпочли покинуть провинцию Дейр эз-Зор при приближении правительственных сил Сирии и ВКС РФ.

Иранское информационное агентство Farsnews сообщает со ссылкой на местные источники, что лидеры террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) бросили своих подчиненных и бежали из восточной части провинции Дейр эз-Зор.

Ранее Халед Алиуви, известный как Абу аль-Валид Хоссейни, и Самир аль-Даери, были известны как джихадисты, крайне преданные делу «Исламского государства». Бегство «воинов Халифата» связывают с начавшейся осадой стратегического города Меядин на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор и регулярными операциями ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.