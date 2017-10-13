Ракета «Рокот» вывела европейский спутник Sentinel-5p на расчетную орбиту

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Москва, 13 октября. Европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-5p выведен на расчетную орбиту разгонным блоком «Бриз-КМ», который был запущен на российской ракете «Рокот». После отделения от блока управление над спутником взяло Европейское космическое агентство, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Ракета-носитель «Рокот» с европейским спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Sentinel-5P стартовала с космодрома «Плесецк». Пуск ракеты прошел в 12.28 по московскому времени с пусковой установки №3 площадки №133.

Руководил пуском ракеты заместитель главнокомандующего ВКС генерал-полковник Александр Головко, прибывший на космодром для контроля и проведения запуска КА Sentinel-5P .

Все операции и старт РКН «Рокот» прошли в штатном режиме. В Минобороны также добавили, что запуск Sentinel-5P стал первым пуском ракеты-носителя «Рокот» с «Плесецка» в этом году.