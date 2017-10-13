Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Генштаб ВС РФ: Сирийские войска полностью уничтожили отряды ИГ под Акербатом
Политика
Захарова: Для противостояния пропаганде украинских СМИ нужен сильный иммунитет
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Захарова: Для противостояния пропаганде украинских СМИ нужен сильный иммунитет

    16:19  13 Октября 2017
    77

    Захарова: Для противостояния пропаганде украинских СМИ нужен сильный иммунитет

    Симферополь, 13 октября. Спикер МИД России Мария Захарова считает, что публикуемые украинскими СМИ материалы являются пропагандой, и чтобы не поддаться ей, необходимо иметь могучий иммунитет. Об этом представитель дипведомства заявила на пресс-конференции в Крыму. 

    Украинские СМИ живут в искаженной реальности — на Украине активно распространяются пропагандистские материалы, значительно влияющие на оценку происходящего в стране и мире. Такое заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. 

    «Их можно понять только с одной точки зрения  — они живут в той реальности, которую сами создали… Это параллельная реальность, и это можно понять. Потому что при том количестве пропаганды, которое несется на территорию Украины, не знаю, насколько сильный нужно иметь иммунитет, чтобы не поддаться», — пояснила Захарова. 

    Российский дипломат привела в пример информацию некоего блога, в котором указывалось, что в день рождения глава государства Владимира Путин не получил ни одного поздравления от своих иностранных коллег. Ранее сообщалось, что 7 октября президент отметил 65-летие, по данным пресс-службы Кремля, в адрес российского лидера поступило множество поздравлений и международных звонков, приуроченных к юбилею. 

    Захарова: Для противостояния пропаганде украинских СМИ нужен сильный иммунитет

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #украина #сми
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 4960

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        62224

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24505

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6272

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        54160
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        15:11   13 Октября 2017
        145
        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        14:54   13 Октября 2017
        714
        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        12:10   13 Октября 2017
        2242
        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40   13 Октября 2017
        4960