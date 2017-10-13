Захарова: Для противостояния пропаганде украинских СМИ нужен сильный иммунитет

В Избранное

Симферополь, 13 октября. Спикер МИД России Мария Захарова считает, что публикуемые украинскими СМИ материалы являются пропагандой, и чтобы не поддаться ей, необходимо иметь могучий иммунитет. Об этом представитель дипведомства заявила на пресс-конференции в Крыму.

Украинские СМИ живут в искаженной реальности — на Украине активно распространяются пропагандистские материалы, значительно влияющие на оценку происходящего в стране и мире. Такое заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Их можно понять только с одной точки зрения — они живут в той реальности, которую сами создали… Это параллельная реальность, и это можно понять. Потому что при том количестве пропаганды, которое несется на территорию Украины, не знаю, насколько сильный нужно иметь иммунитет, чтобы не поддаться», — пояснила Захарова.

Российский дипломат привела в пример информацию некоего блога, в котором указывалось, что в день рождения глава государства Владимира Путин не получил ни одного поздравления от своих иностранных коллег. Ранее сообщалось, что 7 октября президент отметил 65-летие, по данным пресс-службы Кремля, в адрес российского лидера поступило множество поздравлений и международных звонков, приуроченных к юбилею.