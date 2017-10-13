«Львята халифата»: беглый полевой командир рассказал о детях-солдатах ИГИЛ

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В Сирии тысячи детей были обучены убивать во имя запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, ИГ1).

Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи «Беглый командир: ИГИЛ тренирует армию детей для будущих миссий на Западе», опубликованной новостным изданием Expressen.

Группа детей, одетых в боевое снаряжение, стоят с ножами. Они готовы перерезать горло своим жертвам, взрослым мужчинам, поставленным на колени. Люди умирают под детские возгласы: «Аллах Акбар! Аллах Акбар!»

Интернет переполнен гнусными видео, выпущенными пропагандистской машиной ИГИЛ.

Бывший полевой командир самопровозглашенного халифата рассказал прессе подробности того, как функционирует армия детей-солдат ИГИЛ. Эти детали стали достоянием общественности впервые с момента основания террористической организации в 2014 году.

«Они называются «Ашбаль аль-Хиляфа» («Львята халифата» — прим. ФАН). Большинство из них сирийцы, некоторые — иностранцы», — говорит Абу Аббуд аль-Раккави.

На контролируемой им территории «Исламское государство» закрыло все школы. Потому семьи могут отдавать своих детей или изучать Коран в мечети, или в «Ашбаль аль-Хиляфа».

«В одной только Ракке они создали 15 тренировочных лагерей «Ашбаль аль-Хиляфа». Подобные лагеря создаются во всех городах, деревнях и общинах, контролируемых ИГИЛ. Каждый лагерь принимает около 600-800 детей. Они живут там по полгода — полностью изолированные от внешнего мира и связей с родителями. Из них делают солдат — не для текущих боевых действий, а на будущее, подобно резервной армии», — пояснил Аль-Раккави.

Обучение состоит из практической и теоретической части. У ИГИЛ есть видео, где небольшая группа детей-солдат ищет жертв в разбомбленном здании. Жертвами становятся похищенные люди. Тех заставляют прятаться в здании, для того чтобы «Ашбаль аль-Хиляфа» могли их найти и убить. Это часть обучения.

«Этих детей пока не отправляют на войну. Некоторых выбирают на роль террористов-смертников, остальные должны будут участвовать в битве с западным миром позднее», — говорит Аль-Раккави.

Возраст мальчиков варьируется от 9 до 14 лет, но ИГИЛ делает исключение для детей младше девяти лет, если они выглядят старше. Во время обучения дети делятся на разные группы. Одних готовят стать смертниками, других — обычными бойцами.

«Самые опасные — те дети, которых готовят к секретным миссиям. Они узнают все о том, как работает разведка и как стать своими среди чужих. Их отправят в другие страны в качестве спящих агентов», — продолжает Аль-Раккави.

По словам Аль-Раккави, вся еда в различных лагерях в Ракке готовилась четырьмя преданными ИГИЛ поварами. Двое из них были иностранцами, и двое — сирийцами. На кухню почти никого не пускали, однако одной из обязанностей Аль-Раккави было приходить на кухню и составлять списки необходимого. Тогда он заметил, что повара добавляют в еду и питьевую воду какой-то порошок из небольших пакетиков. Сам Аль-Раккави в различных тренировочных лагерях слышал о том, что в пищу добавляют специальные препараты, который делает новобранцев безжалостными.

«Вот как им удается набирать смертников-добровольцев, — заявляет Аль-Раккави. — Вы едите и затем идете на урок шариата, где преподает Абу Моссааб аль-Фаранси. Когда Абу Моссааб говорит вам, что ваши сестры находятся в плену у неверующих и что ваша обязанность — бороться с ними, вы готовы идти прямо на войну. Или стать боевиком-мучеником».

Боевики-мученики — это не то же самое, что террористы-смертники. Такие боевики, снаряженные огнестрельным оружием, ручными гранатами и взрывчаткой, отправляются в тыл врага и часто там умирают.

Каждый кандидат в мученики перед миссией раздает все имущество своим друзьям и близким.

«Женатые решают, кто женится на их жене после их смерти. Так они могут быть уверены, что жена пойдет по его стопам», — рассказывает Аль-Раккави.

За месяц до начала миссии вам разрешается вернуться домой и отдохнуть. Можно весь месяц ничего не делать.

«Сначала в вас укрепляют веру и боевой дух. Вам помогают во всем, исполняют все ваши желания. Машина, деньги, одежда. Все ваши долги погашаются. Независимо от того, насколько крупная сумма, они все уладят. Говорят, что те, кому предстоит мученичество, должны уйти в мир иной без долгов», — говорит Аль-Раккави.

Когда корреспондент Expressen спросил бывшего «эмира», что хорошего в деньгах и машинах, если ты идешь на смерть, тот ответил: «Нет, конечно, этого с собой не взять, но вы оставляете все своим друзьям, братьям и сестрам. Вы полностью убеждены, что отправляетесь в рай».

Аль-Раккави заявил, что многие из его друзей решили стать террористами-смертниками. С некоторыми из них он успел попрощаться прямо перед тем, как они уехали на машине, груженой взрывчаткой. Все они вели себя обычно. Один из них даже смеялся, как будто не шел на смерть.

Аль-Раккави утверждает, что он не участвовал ни в каких казнях и никого не убивал. Он сбежал из Ракки и живет в другом месте со своими четырьмя женами и детьми. Он согласился на интервью с Expressen под вымышленным именем.

1 Организация запрещена на территории РФ.