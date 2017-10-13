"Полуостров Сахалин": на новой купюре в 2000 рублей нашли грубую ошибку

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Москва, 13 октября. Россияне обратили внимание на грубую ошибку, допущенную художниками при создании купюры номиналом 2000 рублей, — на ней остров Сахалин соединен с материковой частью России.

На купюрах номиналом 2000 рублей изображены мост на остров Русский во Владивостоке, а также космодром «Восточный» в Амурской области. При этом на правом краю купюры внимательные россияне обнаружили новый географический объект: перешеек, соединяющий остров Сахалин с материком. Ожидается, что Центробанк оперативно исправит неточность, а купюры с «Сахалином-полуостровом» станут редкостью и предметом охоты коллекционеров.

Напомним, новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей были презентованы накануне главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. Она сообщила, что банкноты начнут постепенно вводиться в оборот уже в этом месяце.