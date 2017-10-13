Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Очень прискорбно: Берлин отреагировал на «неверные сигналы» США и Израля по выходу из ЮНЕСКО
Россия
"Полуостров Сахалин": на новой купюре в 2000 рублей нашли грубую ошибку
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    "Полуостров Сахалин": на новой купюре в 2000 рублей нашли грубую ошибку

    16:05  13 Октября 2017  /обновлено: 16:07  13 Октября 2017
    1457

    "Полуостров Сахалин": на новой купюре в 2000 рублей нашли грубую ошибку

    Москва, 13 октября. Россияне обратили внимание на грубую ошибку, допущенную художниками при создании купюры номиналом 2000 рублей, — на ней остров Сахалин соединен с материковой частью России.  

    На купюрах номиналом 2000 рублей изображены мост на остров Русский во Владивостоке, а также космодром «Восточный» в Амурской области. При этом на правом краю купюры внимательные россияне обнаружили новый географический объект: перешеек, соединяющий остров Сахалин с материком. Ожидается, что Центробанк оперативно исправит неточность, а купюры с «Сахалином-полуостровом» станут редкостью и предметом охоты коллекционеров.

    Напомним, новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей были презентованы накануне главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. Она сообщила, что банкноты начнут постепенно вводиться в оборот уже в этом месяце. 

    Автор: Федор Веснин
    #центробанк #банкнота #ошибка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 4976

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        62262

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24507

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6272

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        54162
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        15:11   13 Октября 2017
        150
        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        Появилось видео прохода первого сухогруза под обеими арками Крымского моста

        14:54   13 Октября 2017
        722
        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        12:10   13 Октября 2017
        2252
        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40   13 Октября 2017
        4976