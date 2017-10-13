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Политика
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Украина
Министр образования Украины объяснила, почему Киев потерял Крым
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    Министр образования Украины объяснила, почему Киев потерял Крым

    15:50  13 Октября 2017
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    Министр образования Украины объяснила, почему Киев потерял Крым

    Киев, 13 октября. Глава Минобрнауки Украины Лилия Гриневич заявила, что украинизация населения поможет избежать территориальных претензий со стороны других стран.

    По словам министра, Украина потеряла Крым, потому что жители полуострова совсем не изучали украинский язык, сообщает издание «Левый берег».

    «Какие-либо созданные «языковые гетто» — это всегда политически уязвимая территория для территориальных претензий. Посмотрите, что было в Крыму. В Крыму вообще не было украинского языка», — подчеркнула Гриневич.

    По словам главы министерства образования и науки Украины, в этом году 75% выпускников школ Береговского района Закарпатья не знают украинского языка. Отметим, что в этом регионе проживают венгры.

    В сентябре президент Украины Петр Порошенко принял закон «Об образовании», согласно которому с 2018 года национальные меньшинства, проживающие в стране, будут получать образование преимущественно на украинском языке. С 2020 года преподавание на языках нацменьшинств полностью уйдет в прошлое.

    Автор: Дима Оленин
    #образование #украинский язык
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