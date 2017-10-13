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Новости Сирии
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Россия
Путин назвал самый эффективный способ борьбы с контрабандой товаров
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    Путин назвал самый эффективный способ борьбы с контрабандой товаров

    18:00  13 Октября 2017
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    Путин назвал самый эффективный способ борьбы с контрабандой товаров

    Воронеж, 13 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что бороться с ввозом запрещенной продукции из стран Евросоюза в РФ нужно путем электронной сертификации.

    «По поводу серого и черного импорта, самый эффективный способ — это расширение использования электронных сертификатов», — отметил российский лидер на совещании по вопросам развития сельского хозяйства.

    Глава государства отметил, что на сегодняшний день их оформляется крайне мало.

    В ходе совещания глава Минсельхоза Александр Ткачев обратил внимание на то, что европейская продукция, попавшая под продэмбарго, продолжает поступать в Россию через Белоруссию. В связи с этим он предложил ужесточить меры борьбы с таким незаконным ввозом.

    Напомним, ранее Ткачев заявил, что Россия вынуждена принять зеркальные меры в ответ на действия Турции в отношении отечественной сельхозпродукции

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #контрабанда
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