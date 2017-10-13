Пингвины массово гибнут в Антарктиде из-за таяния льдов

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Москва, 13 октября. В Антарктиде от голода погибли более 36 тысяч птенцов пингвинов.

В колонии пингвинов на земле Адели выжили только двое птенцов одного выводка, передает «URA.RU». К массовой гибели привело таяние льда, вследствие которого уровень воды в океане поднялся. Взрослые особи были вынуждены уходить дальше от места обитания в поисках пищи, а оставшиеся птенцы голодали.

Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики проведет заседание, на котором эксперты обсудят проблемы сохранения популяции пингвинов. В числе предлагаемых мер — создание охранной зоны для пингвинов.