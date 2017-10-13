ЛНР: Киев наращивает ударную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе

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Луганск, 13 октября. Генштаб вооруженных сил Украины наращивает ударную группировку у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.

«Мы продолжаем фиксировать наращивание сил и средств украинских силовиков вблизи линии боевого соприкосновения, что наглядно показывает неготовность киевских властей решить конфликт в Донбассе мирным путем», — сказал Филиппоненко.

По его словам, только за последние несколько дней разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала подвоз боеприпасов и материальных средств на позиции украинских силовиков в районе населенных пунктов Сизое, Новотошковское, Золотое и Светлодарское, которые расположены в районе линии соприкосновения. Кроме того, подразделения ВСУ ведут инженерные работы по оборудованию позиций в районе населенных пунктов Желтое, Катериновка, Рассадки.