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Политика
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ЛНР: Киев наращивает ударную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе
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    ЛНР: Киев наращивает ударную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе

    15:41  13 Октября 2017
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    ЛНР: Киев наращивает ударную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе

    Луганск, 13 октября. Генштаб вооруженных сил Украины наращивает ударную группировку у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.

    «Мы продолжаем фиксировать наращивание сил и средств украинских силовиков вблизи линии боевого соприкосновения, что наглядно показывает неготовность киевских властей решить конфликт в Донбассе мирным путем», — сказал Филиппоненко.

    По его словам, только за последние несколько дней разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала подвоз боеприпасов и материальных средств на позиции украинских силовиков в районе населенных пунктов Сизое, Новотошковское, Золотое и Светлодарское, которые расположены в районе линии соприкосновения. Кроме того, подразделения ВСУ ведут инженерные работы по оборудованию позиций в районе населенных пунктов Желтое, Катериновка, Рассадки.

    Автор: Алексей Громов
    #всу #киев #донбасс #лнр #луганск
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