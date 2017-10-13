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Украина
Саакашвили не исключил бессрочные митинги у здания Рады в Киеве
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    Саакашвили не исключил бессрочные митинги у здания Рады в Киеве

    15:57  13 Октября 2017
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    Саакашвили не исключил бессрочные митинги у здания Рады в Киеве

    Киев, 13 октября. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили допустил, что акция протеста у здания украинской Рады 17 октября может стать бессрочной, если власти не выполнят требования митингующих. 

    Грузино-украинский политик Михаил Саакашвили заявил, что готов присоединиться к активистам и выступить на акции 17 октября, потребовав введения работы антикоррупционных судов, отмены депутатской неприкосновенности. Также беглый губернатор предлагает принять новый избирательный закон.

    «Если они проигнорируют требования людей, то, я думаю, часть людей решить бессрочно это продолжить, часть может решить уехать в регионы и там это распространить. У народа настроение очень решительное, но это такой процесс», — сказал Саакашвили. 

    Политик отметил, что акция протеста должна быть цивилизованной, но будет продолжаться до тех пор, пока не добьется решения властей. В Киеве должны понять, что власть «не сможет в этот раз «развести» народ и просто обещаниями выйти из ситуации», поэтому Саакашвили готов стоять до выполнения требований.

    При этом он пообещал, что со всей Украины приедут люди для участия в акции у здания Рады. При наличии провокаций, отметил Саакашвили, будет сразу ясно, кто их организатор. Ранее политик заявил, что пришло время для смены политической элиты на Украины и объявил о поиске «трехсот спартанцев»

    Саакашвили не исключил бессрочные митинги у здания Рады в Киеве

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #саакашвили
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