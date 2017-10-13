Донбасс: три человека в ДНР погибли под обстрелами ВСУ за неделю

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Донецк, 13 октября. Замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ за минувшую неделю погибли три человека.

По его словам, мирный житель населенного пункта Зайцево на северной окраине Горловки погиб под обстрелом.

«Защищая республику, погибли двое военнослужащих ВС ДНР, двое получили ранения», — добавил Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

Напомним, ранее сообщалось, что районы 16 населенных пунктов ДНР подверглись обстрелам со стороны украинской армии.

В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день.