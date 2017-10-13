САА при поддержке ВКС РФ перекрыла дорогу из Меядина в Абу-Кемаль

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Меядин, 13 октября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ вытесняют боевиков «Исламского государства»1 в город Абу-Кемаль.

Поддержка российской авиации, пишут сирийские источники, позволила сирийской армии продвинуться к южным окрестностям города Меядин и блокировать стратегически важную трассу, соединяющую его с населенным пунктом Абу-Кемаль, через который главари террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) перебрасывали в провинцию Дейр эз-Зор подкрепление из Ирака.

Отмечается, что после окончательной зачистки Меядина, который сейчас находится в осаде САА, Абу-Кемаль останется единственным крупным оплотом «Халифата» в Дейр эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.