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Политика
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Весь мир
САА при поддержке ВКС РФ перекрыла дорогу из Меядина в Абу-Кемаль
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    САА при поддержке ВКС РФ перекрыла дорогу из Меядина в Абу-Кемаль

    15:31  13 Октября 2017
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    САА при поддержке ВКС РФ перекрыла дорогу из Меядина в Абу-Кемаль

    Меядин, 13 октября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ вытесняют боевиков «Исламского государства»1 в город Абу-Кемаль.

    Поддержка российской авиации, пишут сирийские источники, позволила сирийской армии продвинуться к южным окрестностям города Меядин и блокировать стратегически важную трассу, соединяющую его с населенным пунктом Абу-Кемаль, через который главари террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) перебрасывали в провинцию Дейр эз-Зор подкрепление из Ирака.

    Отмечается, что после окончательной зачистки Меядина, который сейчас находится в осаде САА, Абу-Кемаль останется единственным крупным оплотом «Халифата» в Дейр эз-Зоре.

    САА при поддержке ВКС РФ перекрыла дорогу из Меядина в Абу-Кемаль

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #дейр эз-зор #абу-кемаль #меядин
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