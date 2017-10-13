Все парламентские дороги ведут в Россию: 137-я Ассамблея МПС началась в Петербурге

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Самая масштабная ассамблея в истории Межпарламентского союза пройдет с 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге. В Россию приехали 100 председателей зарубежных парламентов и делегации из более чем 160 стран с пяти континентов — всего более 2300 человек.

За день до начала 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза о грядущем событии рассказали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Межпарламентского союза Сабер Чоудхури и генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей из Таврического дворца — одной из площадок Ассамблеи.

Межпарламентский союз, старейшая и наиболее авторитетная парламентская организация в мире, проводит свою 137-ю Ассамблею на территории России, и наша страна гарантировала беспрепятственный въезд всем зарубежным участникам мероприятия, вне зависимости от включения их в российские ограничительные списки, принятые в ответ на западные санкции.

«Россия выступила с осуждением санкций против парламентариев и против ограничения их диалога, — заявила Валентина Матвиенко. — Поэтому мы обеспечили въезд всем парламентариям. Такой представительный уровень и такое количество делегаций мы объясняем не только интересом к России и уважением к ней, но и как осознание, понимание растущей роли парламента в мире, как основного института демократии, как необходимость встречаться, вести диалог, вместе искать решения».

Выбор Санкт-Петербурга как места проведения, был «демократичным и прозрачным», уточнил председатель Межпарламентского союза Сабер Чоудхури и добавил, что подавляющее большинство МПС проголосовали за проведение Ассамблеи в России и именно в северной столице.

«Актуально, что дискуссия состоится в России, которая славится своим культурным разнообразием, — сказал Сабер Чоудхури, — Здесь проживает 190 народов, так что Россия — это отличное место для обсуждения вопросов мира».

Валентина Матвиенко напомнила коллегам: помимо того, что Петербург — это один из самых красивых городов мира и «создает условия для творческой работы», в его Таврическом дворце заседала первая Дума Российской империи.

В дни проведения Ассамблеи Межпарламентский союз выберет и представит своего нового председателя. Также состоятся заседания шести геополитических групп Межпарламентского союза: Африканской, Арабской, Азиатско-Тихоокеанской, Евразийской, Латиноамериканской и группы «Двенадцать плюс» (страны Западной и Центральной Европы, Канада, некоторые другие государства). Помимо этого, пройдут заседания постоянных комитетов МПС: руководящего комитета Ассамблеи, комитета по демократии и правам человека, комитета по делам Организации Объединенных Наций, комитета по устойчивому развитию, финансам и торговле, комитета по вопросам мира и международной безопасности. Участники примут резолюцию «К 20-летию Всеобщей декларации о демократии: общность нашего разнообразия». Отдельно встретятся друг с другом женщины-парламентарии и молодые парламентарии Союза. В этом году на Ассамблее более половины участников мероприятия — женщины, которые в последние годы появились во всех структурах МПС.

«Мы продвигаем права женщин, — говорит Чоудхури. — В каждой делегации у нас теперь есть хотя бы одна женщина. Если их нет, то делегацию лишают одного голоса».

Мартин Чунгонг, говоря о форуме женщин-парламентариев в рамках Ассамблеи, не упустил возможности сделать комплимент представителю МПС от России Валентине Матвиенко.

«Вы олицетворение женского парламентаризма», — сказал Чунгонг.

Парламентарии 160 стран настраиваются на насыщенную работу с 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге. Отметим, что Россия поработала также над организацией отдельной рабочей площадки для диалога по сирийскому вопросу.

«Повестка дня насыщенная, мы сделаем все, что от нас требуется, чтобы люди увезли домой конкретные решения, которые могли бы потом реализовать на практике, чтобы улучшить жизнь наших народов, — заявил Чунгонг, — Будет освещено много вопросов по ядерному вооружению, здравоохранению, о том, как научно-технические разработки могут быть использованы в вопросах здравоохранения. Мы будем обсуждать вопросы изменения климата, использование возобновляемых источников энергии. Выводы парламентарии возьмут домой, где смогут применить на практике. Мы хотим конкретных действий от парламентариев, и здесь мы дадим им необходимые инструменты для работы».

МПС — это универсальная межпарламентская структура для диалога парламентариев всего мира, сотрудничества и взаимодействия, отметила Валентина Матвиенко.

«Это неполитизированная, неангажированная площадка, где все имеют равные права и равный голос, — сказала председатель Совета Федерации, — Нам нравится атмосфера ПМС, где идеи превращаются в реальные резолюции».

«Все парламентские дороги ведут в Россию», — смеясь, заключил генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг и объявил старт 137-й Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге.

Все дни на мероприятии будут работать корреспонденты Федерального агентства новостей.