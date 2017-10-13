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Политика
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Политика
Песков о роли ВКС РФ в освобождении Сирии от ИГ: В заявлении Минобороны все сказано
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    Песков о роли ВКС РФ в освобождении Сирии от ИГ: В заявлении Минобороны все сказано

    15:28  13 Октября 2017
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    Песков о роли ВКС РФ в освобождении Сирии от ИГ: В заявлении Минобороны все сказано

    Москва, 13 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о заслугах ВКС РФ по освобождению большей части территории Сирии от террористов, отметив, что Минобороны РФ уже предоставило полную информацию в своем заявлении.

    Отвечая на вопрос журналистов о роли ВКС РФ в освобождении 92% территории Сирии от террористов, Песков заявил, что данную «цифру можно только констатировать, там нечего комментировать».

    «Читайте заявление министерства обороны, там же все сказано» — сказал Песков.

    Накануне пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ освободили от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламского государства»1 более 92% территории Сирии. По данным Минобороны РФ, за последнюю неделю российской авиации удалось уничтожить более 1260 объектов боевиков. За этот период беспилотники ВКС России обнаружили не менее 130 объектов террористов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #вкс рф #песков #минобороны рф
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