В Кремле рассчитывают на нормализацию отношений между Россией и Украиной

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Москва, 13 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на нормализацию отношений с Украиной в будущем.

Песков высказал мнение, что со временем Украина признает присоединение Крыма Россией: «Мы надеемся, что со временем это признание наступит, должно быть проявлено уважение к волеизъявлению миллионного населения полуострова».

«Впоследствии будет, возможно, нормализация российско-украинских отношений», — цитирует Пескова РИА Новости.

Воссоединение Крыма и России состоялось по итогам референдума в марте 2014 года, проведенного по инициативе жителей республики. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.