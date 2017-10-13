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Политика
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Политика
В Кремле рассчитывают на нормализацию отношений между Россией и Украиной
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    В Кремле рассчитывают на нормализацию отношений между Россией и Украиной

    19:30  13 Октября 2017
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    В Кремле рассчитывают на нормализацию отношений между Россией и Украиной

    Москва, 13 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на нормализацию отношений с Украиной в будущем.

    Песков высказал мнение, что со временем Украина признает присоединение Крыма Россией: «Мы надеемся, что со временем это признание наступит, должно быть проявлено уважение к волеизъявлению миллионного населения полуострова».

    «Впоследствии будет, возможно, нормализация российско-украинских отношений», — цитирует Пескова  РИА Новости.

    Воссоединение Крыма и России состоялось по итогам референдума в марте 2014 года, проведенного по инициативе жителей республики. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина #песков #крым
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