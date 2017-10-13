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Политика
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Общество
Контракт Вайнштейна включал штрафы за сексуальные домогательства
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    Контракт Вайнштейна включал штрафы за сексуальные домогательства

    15:31  13 Октября 2017
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    Контракт Вайнштейна включал штрафы за сексуальные домогательства

    Лос-Анджелес, 13 октября. В рабочем контракте голливудского продюсера Харви Вайнштейна была строчка о сексуальных домогательствах, сообщает американское издание TMZ.

    Согласно условиям контракта, если какая-либо актриса подаст иск против Вайнштейна, продюсер обязан выплатить The Weinstein Company штраф в размере 250 тысяч долларов за первый проступок, 500 тысяч долларов — за второй, 750 тысяч долларов — за третий. В таком случае компания обещала не увольнять Вайнштейна.

    В статье также отмечается, что The Weinstein Company могла провести увольнение Вайнштейна незаконно. Напомним, что продюсера освободили от должности сопредседателя компании еще 9 октября на фоне скандала о сексуальных домогательствах.

    Контракт Вайнштейна включал штрафы за сексуальные домогательства

    О приставаниях со стороны Вайнштейна сообщили десятки женщин, которые когда-либо работали с ним. Кроме того, несколько актрис обвинили его в изнасилованиях.

    Сам продюсер назвал происходящее «заговором против него», подстроенным братом Бобом, который решил получить полный контроль над The Weinstein Company.

    Автор: Дима Оленин
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