Контракт Вайнштейна включал штрафы за сексуальные домогательства

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Лос-Анджелес, 13 октября. В рабочем контракте голливудского продюсера Харви Вайнштейна была строчка о сексуальных домогательствах, сообщает американское издание TMZ.

Согласно условиям контракта, если какая-либо актриса подаст иск против Вайнштейна, продюсер обязан выплатить The Weinstein Company штраф в размере 250 тысяч долларов за первый проступок, 500 тысяч долларов — за второй, 750 тысяч долларов — за третий. В таком случае компания обещала не увольнять Вайнштейна.

В статье также отмечается, что The Weinstein Company могла провести увольнение Вайнштейна незаконно. Напомним, что продюсера освободили от должности сопредседателя компании еще 9 октября на фоне скандала о сексуальных домогательствах.

О приставаниях со стороны Вайнштейна сообщили десятки женщин, которые когда-либо работали с ним. Кроме того, несколько актрис обвинили его в изнасилованиях.

Сам продюсер назвал происходящее «заговором против него», подстроенным братом Бобом, который решил получить полный контроль над The Weinstein Company.